¿Hay 'caso Bellingham' con Tuchel y la selección inglesa tras lo ocurrido en el partido ante Albania?

Una nueva polémica, aparentemente artificial, rodea la figura de Jude Bellingham en Inglaterra. Según se ha analizado en el programa 'Deportes COPE', parte de la prensa inglesa ha señalado al jugador del Real Madrid por dos supuestos incidentes durante el último partido de su selección contra Albania: un presunto desplante al entrenador, Thomas Tuchel, al ser sustituido y no celebrar un gol con su compañero Harry Kane.

PA / Cordon Press Jude Bellingham con Tuchel tras ser cambiado durante el partido ante Albania

Una celebración que sí existió

La primera acusación sobre la falta de celebración fue rápidamente desmentida por uno de los protagonistas. El propio Harry Kane zanjó los rumores publicando una fotografía en sus redes sociales donde se le ve celebrando el gol junto a Bellingham. Este gesto del capitán inglés ha servido para "acabar con esos rumores", según explicó el corresponsal de EFE en Inglaterra, Manu Sánchez, en Deportes COPE.

El supuesto desplante a Tuchel

El segundo incidente se refiere a un supuesto gesto de enfado de Bellingham al ser sustituido por Morgan Rogers. Varios periodistas afirmaron haber visto un "aspaviento" del jugador, pero la realidad es que "no hay ninguna imagen ni fotográfica ni en vídeo de de ese momento", aclaró Sánchez. De hecho, el vídeo de la sustitución muestra una situación "completamente normal", sin ningún comportamiento fuera de lugar.

La polémica fue llevada a la rueda de prensa posterior al partido, donde los periodistas preguntaron insistentemente a Tuchel sobre el tema. El entrenador, que ni siquiera había visto las supuestas protestas, respondió de forma condicional a la versión de la prensa: "Si es verdad, esto que me estás diciendo, pues, obviamente, pues no es una buena impresión". Su respuesta deja claro que reaccionaba a un relato de terceros y no a un hecho presenciado por él.

Cordon Press Jude Bellingham saluda a Tuchel en un partido de la selección inglesa este año.

El Mundial, en el punto de mira

Manu Sánchez contextualizó la situación, sugiriendo que existe una corriente en ciertos medios que busca cuestionar la presencia de Bellingham en el próximo Mundial. "Como no estuvo en las últimas dos convocatorias, Inglaterra ganó fácil, pues ha habido gente que ha, digamos, creado esta narrativa de 'si Inglaterra juega bien sin Bélingham, a lo mejor Inglaterra puede jugar sin Béligam'", explicó. El periodista considera que es "más un invento de la prensa que una realidad", a pesar de que Inglaterra tiene más jugadores en esa posición.

Toda esta controversia mediática ha tenido lugar a pesar de que Bellingham fue elegido MVP del partido contra Albania.