Joseba Larrañaga, sorprendido con el trato de la NFL a la prensa en comparación al fútbol español: "Aquí vas con el micro y parece que molestas"

Joseba Larrañaga, comentarista en El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo, no pudo evitar reconocer su grata sorpresa con dos cuestiones muy concretas que se vivieron en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Primeramente, habló de su propio escepticismo sobre la pomposidad de los eventos deportivos norteamericanos, aunque después demostró sentirse absolutamente impresionado tanto por el emotivo homenaje a la UME como el trato de la NFL con la prensa deportiva.

"Tengo que reconocer que a mí los norteamericanos me parecen unos 'pelmas' con su con su himno que parece que que en cada acontecimiento deportivo de cualquier fin de semana haya que cantarlo y haya que estar", comentó Larrañaga antes de mostrarse "emocionado" con la interpretación del himno y del homenaje a la Unidad Militar de Emergencias: "No es que me haya emocionado pero llegas a decir... ¡qué bien lo han hecho! Ese homenaje a la UME, con las imágenes de lo que han hecho en la dana de Valencia, con los incendios durante este verano... Unas cosas en inglés, otras en castellano para reconocer la labor de esta gente... Eso sí que ha sido sobrecogedor", destacó el locutor.

Con Larrañaga, coincidió Mónica Marchante, que destacó ese acto en concreto como "un homenaje que no hemos visto en España y que nosotros, los españoles, no hemos sido capaces de hacer".

"EL IMPRESIONANTE TRATO QUE LE DAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"

La segunda cuestión que destacó Joseba Larrañaga "y esta ya es de régimen interno", advirtió, es el "impresionante trato que le dan a los medios de comunicación".

Larrañaga valora positivamente que la NFL tenga "muy claro que los medios de comunicación son los ojos y los oídos de la gente, y que los periodistas que están allí son los que van a trasladar lo que está pasando allí. Es una organización perfecta".

Entre las cosas buenas que destaca el comunicador de El Partidazo de COPE -y que no siempre se ven en España- la NFL, a los periodistas, "te tratan con cariño, te dan de comer, te dan de beber, te dan unos libros espectaculares previos a los partidos en los que te explican absolutamente todo".

Además, cree que las comparaciones con respecto a los periodistas que cubren el fútbol español, a veces, son odiosas: "El trato es impresionante. Ahora, tú vas a un partido de fútbol en España y molestas. Vas con el micro y parece que vas a ir a molestar a la gente, y ellos", en alusión a la NFL, "son increíblemente amables. Venden el producto increíblemente bien", resumió.