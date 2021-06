Fernando de Haro: "¿Es razonable que el derecho a la vida que todos tenemos pueda ejercerse contra la vida?"

Audio

Hoy entra en vigor la ley de la eutanasia que convierte la muerte en un derecho subjetivo. La muerte, el final de la vida, siempre es algo difícil, algo que nos supera. Hay personas que, sufriendo una enfermedad incurable, querrán que se acabe con su vida. Desde luego es necesario tener compasión por el sufrimiento y por el sufrimiento extremo que puede ser no solo físico sino también psíquico. Pero la compasión para ser verdaderamente humana no puede moverse solo por el sentimiento, tiene que estar acompañada de razones.

¿Es razonable que el derecho a la vida que todos tenemos pueda ejercerse contra la vida? ¿Es la vida un bien subjetivo del que podemos disponer como se dispone de lo muchos o pocos bienes que tenemos? Esta es la cuestión de fondo que subyace en la cuestión de la eutanasia. Se suele defender la eutanasia argumentando que cada uno debe poder decidir sobre sí mismo, que no hay nada superior a la decisión de cada cual. Ni siquiera la propia vida estaría por encima de la capacidad de autoderminación.

¿Tenemos las personas capacidad de decidir sobre todo o hay bienes como la vida que son inalienables? La palabra inalienable es una palabra poco usada, una palabra culta que significa que hay cosas que disfrutamos pero que no son nuestras. ¿Somos dueños de la vida que hemos recibido? Hay quien dirá que por supuesto. Hay que no lo tiene claro. Hay quien dirá que su vida es un don, un regalo, un regalo a veces arduo, pero un regalo.

"¿EL SUFRIMIENTO NOS QUITA LA DIGNIDAD?"

Todos queremos que se pongan todos los medios para que cuando llegue el momento no tengamos que sufrir. Yo desde luego espero que se pongan todos los medios para evitarme, en la medida de lo posible el sufrimiento. ¿Es conveniente aceptar como medio para evitar el sufrimiento acabar con la propia vida? Más preguntas. Durante la pandemia hemos experimentado que somos vulnerables, muy vulnerables, pero que eso no nos quita nuestra dignidad. ¿El sufrimiento nos quita la dignidad? La eutanasia plantea muchas preguntas muy serias que no hemos tenido tiempo de hacernos y que no hemos debatido porque la ley se aprobó a la carrera.

De todo esto deberíamos poder hablar despacio, contándonos nuestras experiencias. Con ley o sin ella todavia tenemos tiempo para hablar entre nosotros.

El que la eutanasia sea un derecho no significa que necesariamente lo ejerzamos. ¿qué razones o que sinrazones, que experencias tenemos para quitarnos o no quitarnos la vida? son cosas muy serias y a menudo hay mucho ruido para abordarlas bien.

La ley que hoy entra en vigor se ha hecho muy deprisa y antes de que se haya desarrollado un buen sistema de cuidados paliativos. La ley entra en vigor después de que la expresión padecimiento grave, que es uno de los casos en los que se permite la eutanasia no se haya concretado. Eso supone que cada comité de evaluación tendrá que decidir y que las decisiones pueden ser distintas e incluso contradictorias. Tampoco ha sido buena la solución de crear un Registro de Objetores de conciencia para que los médicos que no quieran llevar a cabo suicidios asistidos puedan no hacerlo.

Que los médicos estén en una lista puede suponer una fórmula de control que les coharta la libertad. Demasiadas prisas para algo demasiado serio.