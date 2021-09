Fernando de Haro: "El planeta vive una carrera feroz por conseguir energía"

Audio

A estas horas la colada del volcán de la Palma sigue haciendo crecer la isla. Desde ayer a las 11 de la noche la lava cae sobre el mar. Se está formando un pequeño delta. La lava ha formado una pirámide de unos 50 metros en menos de una hora. Estamos viendo crecer en directo la isla. Preocupaba que el choque de lava provocara nubes tóxicas. Pero los expertos han asegurado hace unos minutos que los gases tóxicos producidos por la caída al mar de la lava del volcán de La Palma representan un riesgo bajo para la población de esta isla. Los vecinos de Tazacorte, donde cae la lava al mar, estan confinados y son ya 744 edificaciones afectadas.

Hay angustia, ansiedad, miedo en La Palma. El volcán de la Palma es un fenómeno de la naturaleza. En nuestra ingenuidad pensábamos que la naturaleza obedecía a leyes previsibles y que los hombres somos los que tenemos comportamientos imprevisibles. Una vez más, esta vez con el volcán de la Palma, aprendemos lo ingenuo que es pensar que la vida es previsible.

Las subidas de la luz, las subidas de la gosolina, el incremento del consumo han provocado que en el mes de septiembre la inflación subiese un 4 por ciento respecto a septiembre de 2020. Esto significa que con nuestra nómina podemos comprar un 4 por ciento menos de lentejas, de ocio, de cursos de inglés, de cañas, de pollo. Hemos perdido capacidad adqusitiva. Eso es lo que significa la inflación. Hace mucho tiempo que la inflación no subía tanto, desde 2008 no subía tanto. ¿Es bueno que suba la inflación? Depende.

Sube la inflación porque se recupera la economía, y eso es bueno, pero la subida de la inflación supone que también que hay que hacer más gasto público para pagar las pensiones, que vamos a pedir a nuestras empresas que nos suban los sueldos, y que las empresas lo van a tener más complicado para mantener su productividad y competividad. La subida de la inflación supone también que algunos empiecen a decir que ha llegado el momento de retirar los estímulos a la economía europea, lo que sería muy mal asunto para los países del sur de Europa.

Lo importante para ti y para mi es si esta subida de los precios ha venido para quedarse o si es un fenómeno pasajero. Si ha venido para quedarse es mal asunto. Y en este capítulo hay buenas noticias. Christine Lagarde, que es la presidente del BCE y que de economía sabe, y sabe mucho, ha asegurado hace unas horas que la subida de los precios es pasajera.

Parece que Lagarde lleva razón. Cuando se estudian los componentes de la inflación y le quitas los precios de la energía y los alimentos frescos, resulta que los precios no han subido tanto, no han subido un 4 por ciento sino un 1 por ciento. Buena noticia. Si la inflación es pasajera es una buena noticia porque eso significa que la economía no está recalentada y que no hay que quitar los estímulos para fortalecer la recuperación. Pero hay una mala noticia.

La conocemos: la sudida de los precios se produce, sobre todo, por la subida del precio de la energía. En todo el mundo la luz, el gas, carbón y petróleo están por las nubes. El planeta vive una carrera feroz por conseguir energía. Y eso sí puede poner en peligro la economía mundial. También es ingenuo pensar que la economía es totalmente previsible.