Fernando de Haro: "Pese a los topes del Gobierno, los jóvenes siguen teniendo complicado alquilar"

Hace diez años. La película está protagonizada por Tom Cruise. Tom Cruise interpreta a un capitán del 7.º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, cuyos conflictos personales y emocionales lo ponen en contacto con guerreros samuráis a raíz de la Restauración Meiji en el Japón del siglo XIX. Uno de los samuráis en la película se suicida

El seppuku, harakiri, haraquiri o hara-kiri ('corte del vientre') es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento. Formaba parte del bushid?, el código ético de los samuráis, y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor, en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados.

Yusuke Narita, profesor asistente de Economía en la Universidad de Yale, ha propuesto esta solución para hacer frente a la carga que supone el envejecimiento de la población en Japón.

"La posibilidad de hacerla obligatoria en el futuro", dijo en una entrevista, será "tema de debate".

Narita, de 37 años, aclaró que sus declaraciones se habían "tomado fuera de contexto". Dada la baja tasa de natalidad de Japón y su deuda pública, la más alta del mundo desarrollado, los responsables políticos se preocupan cada vez más por cómo financiar las crecientes obligaciones de Japón en materia de pensiones. El país también se enfrenta al creciente número de personas mayores que padecen demencia o mueren solas. Miles de personas que viven aisladas de sus entornos sociales mueren solas y pueden pasar semanas, meses o años sin que nadie se entere. En España no estamos como en Japón.

La propuesta de Narita evidentemente es descabellada. España registra la menor cifra de nacimientos en 81 años: apenas 329.812 bebés en 2022. La propuesta de Narita nos parece lógicamente descabellada. Pero en el fondo ya hemos comprado algo de lo que subyace en esa forma de ver el mundo. La vida solo tiene sentido si somos productivos -pensamos-. Por eso nos autoexigimos y autoexplotamos tanto.

Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casas. Es una barbaridad, no se conocían datos desde hacía 15 años., el precio de la vivienda habría subido en España entre un 5% y un 8% en lo que llevamos de 2022 respecto al año pasado, con el precio medio del metro cuadrado entre 1.700 y 1.900 euros. Esto se ha empezado a notar en diciembre. ¿Qué pasará en 2023? No lo sabemos, lo lógico es que no haya tantas operaciones, dejen de subir por la cuestión de las hipotecas.

Hay algo evidente: a pesar de los topes del Gobierno para el precio de alquiler, los jóvenes que no pueden hacer una vivienda, tienen muy complicado también alquilar.