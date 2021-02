Fernando de Haro: "Nuestra democracia es una democracia plena por más que algunos se empeñen en negarlo"

Audio

Felipe VI ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados lo mismo que hizo hace 40 años desde fuera del Congreso de los Diputados. No ahora no hay un golpe de estado en marcha. Felipe VI ha hecho lo mismo que su padre porque ha cumplido con la misión que le atribuye la Constitución al Jefe del Estado. Ser símbolo de la unidad y la permanencia de las instituciones y arbitrar el funcionamiento regular las instituciones. Hace 40 años su padre arbitró el funcionamiento regular de las instituciones impidiendo a los golpistas secuestrar la democracia. Hoy en el acto que ha tenido lugar en el Congreso para recordar no el golpe sino la victoria de la democracia, Felipe VI también ha moderado el funcionamiento de las instituciones al recordar algo evidente: nuestras instituciones, nuestra democracia es una democracia plena por más que algunos se empeñen en negarlo. A veces se hace necesario recordar lo evidente y es lo que ha hecho Felipe VI al recordar que el papel de Juan Carlos I fue decisivo en parar el golpe.

El hijo que ha renunciado a la herencia del padre, padre que está ausente, recuerda como Jefe de Estado los méritos del Rey precedente. No es contradictorio. Los posibles errores del presente no anulan los aciertos del pasado. Eso no es llamativo Lo llamativo es que los grupos parlamentarios independentistas vascos, catalanes, y gallegos, se hayan abonado a la teoría conspirativa. Esto es muy propio de los que niegan la realidad, hay antivacunas que para negar la realidad sostienen que Bill Gates forma parte del una élite mundial que ha difundido el coronavirus para acabar con la parte de la población mundial. Del mismo tono ha sido la teoría conspirativa de los grupos independentistas, algunos como ERC y Bildu socios de Sánchez, la teoría del autogolpe.

Por cierto que el acto en el que los conspiranoicos no se han admitido preguntas. No fuera a ser que la realidad estropeara el asunto. Los conspiranoicos del 23-F no han estado en el acto con el Rey. Sí ha estado Iglesias, vicepresidente del Gobierno. Ha estado para dar la nota, para no aplaudir y para sumarse a la teoría conspiranoica sugiriendo que la ley de secretos oficiales impide conocer todo lo que hay que saber del 23-F. Iglesias ha ido al acto para pedir república. Hay una Constitución aprobada mayoritariamente por los españoles que dice que sí. Cuando tengas una mayoría reforzada como la Constitución, ya nos cuentas qué quieres hacer con la Jefatura del Estado. Ahora de momento tienes 35 diputados y solo un 0,3 por ciento de los españoles consideran que la Monarquía es un problema y solo un 0,3 por ciento de los españoles, en Nochebuena, habla de la república.