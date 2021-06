Fernando de Haro: "El independentismo no se arrepiente de nada"

Audio

El abuso de los adjetivos convierten el estilo de un escritor, convierten en una novela en algo de difícil digestión. El abuso de adjetivos, cuando algo te cuenta algo y te dice: por ejemplo que en el fin de semana ha estado muy contento, muy hidratado y entusiasmo nos escama. El abuso de adjetivos nos hace sospechar que el que cuenta una historia esconde algo, esconde su pobreza narrativa, o esconde un calentón a esa historia que está contando que tampoco es para tanto. Las buenas historias se cuentan con pocos adjetivos, precisos, modestos y, si es posible bien colocados.

El Gobierno lleva semanas intentando colocarnos la historia de los indultos como la gran historia del diálogo con el independentismo. Hoy el Gobierno ha abusado de los adjetivos, mal asunto. La ministra portavoz sin usar expresamente la palabra rápidos ha dado a entender que van a ser unos indultos veloces.

"IMPECABLES E INTACHABLES"

Esto ya lo anticipó la Cadena Cope, los indultos están al caer. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, ha añadido esta mañana un par de adjetivos.

Impecables e intachables y porque Cunillera quiere anticipar que ningún tribunal los podrá tumbar. Los adjetivos de la señora Cunillera esconden su voluntad de condicionar la decisión de los jueces. Serán los tribunales los que decidan si son o no impecables.

Normales y corrientes, lo dice la vicepresidenta Carmen Calvo para sugerir que llevan sus trámites como todos los indultos. Pero son todo lo contrario a unos indultos normales y corrientes, son los indultos a quién no se arrepiente de lo que ha hecho. Por muchas cartas que Junqueras escriba no se arrepiente de nada. El independentismo no se arrepiente de nada. Aragonés se ausentará mañana de la cena inaugural de la Reunión del Círculo de Economía, a la que asistirá el Felipe VI.