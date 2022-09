Fernando de Haro: "La historia que nos preocupa a ti y a mí es el precio de la electricidad"

Audio

A estas horas está previsto que comience el debate entre Sánchez y Feijoo en el Senado. Lo vamos a seguir.

Hace cuatro años Pilar Cisneros y yo empezábamos 'La Tarde' con este saludo. Con el tiempo se ha convertido en el programa de la gente-gente. Ojo, que saludar a la gente-gente no es lo mismo que buscar el voto de la gente.

Lleva razón Ignacio Camacho, insigne colaborador de esta casa, cuando dice que en España hay un 'gentismo' muy malo. La expresión gente se ha convertido en una expresión del populismo. El 'gentismo' no tiene nada que ver con la gente de verdad, por eso nosotros llevamos cuatro años saludando a la gente-gente. Los teóricos de la gente, los defensores del 'gentismo', defienden el amor por el líder, defienden una sociedad eternamente dividida entre adversarios, fomentan el antagonismo, la polarización. El 'gentismo' dinamita las instituciones. Cuando nosotros saludamos a la gente-gente no hacemos ideología, salimos, de verdad a la calle, para escucharos, sin castings previos como el que han hecho en Moncloa, nos dedicamos a contar vuestras historias, a intentar comprender lo que nos preocupa a todos

La historia que nos preocupa a ti y a mí es el precio de la electricidad, que sube porque sube el precio del gas, que sube por la guerra en Ucrania. Ayer se pagó el megavatio hora a 242,209 euros. En los dos últimos días el precio del gas en los mercados internacionales se ha movido como una montaña rusa. Hubo un subidón cuando se hizo efectivo el corte de suministro ruso a través del gaseoducto Nord Stream y en las últimas horas ha vuelto a bajar.

Este viernes se reúnen los ministros de Energía de la Unión Europea para trabajar sobre las medidas que, de forma conjunta, se pueden tomar para hacer frente a esta crisis energética. Una de las medidas que impulsaba Sánchez, apoyado por Scholz, el primer ministro alemán, era retomar el proyecto del famoso MidCat, un gaseoducto que uniera el norte de España con el norte de Europa para hacer llegar el gas que regasificamos en nuestro país.

Esta no era una solución para este invierno. Reforzar la reconexión entre España y Francia podía convertir a la Península Ibérica en la principal puerta de entrada del gas natural licuado a la Unión Europea. La Península Ibérica cuenta con 7 de las 21 plantas de regasificación de gas natural licuado de Europa, plantas que reciben el gas natural de los buques metaneros. Esto era muy bueno para España. Pero en las últimas horas parece que el proyecto va a quedarse, de nuevo en el cajón. Francia no lo apoya y Bruselas, la CE, tampoco. Bruselas ha asegurado esta mañana que no va a poner un duro.

El Gobierno, Sánchez, que había apostado mucho en el desarrollo del MidCat, intenta salvar los muebles, Teresa Ribera.

Francia no apoya el MidCat porque perdería negocio de regasificación y porque tendría que construir nuevas infraestructuras. Por desgracia, Europa no está siempre unida y no hay motivo para alegrarse porque este proyecto de Sánchez se haya frustrado.