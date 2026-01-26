"En una de mis múltiples visitas para hacer reparaciones de fontanería, al entrar en una casa, vi en el pasillo una roca en la pared y, sobre ella, un puma disecado, para flipar"

El programa La Tarde de COPE ha abierto el baúl de los recuerdos para reivindicar la decoración de toda la vida. Las presentadoras Pilar García Muñiz y Rosa Rosado han repasado junto a los oyentes aquellos objetos que antes eran habituales en cualquier hogar y que hoy resultan llamativos, como el tapete de ganchillo sobre el sofá o el toro de Osborne en miniatura en la estantería.

Bestiario decorativo: del puma a la cigüeña

El relato más sorprendente ha sido el de un oyente, fontanero de profesión, que ha compartido una anécdota increíble. "En una de mis múltiples visitas para hacer reparaciones de fontanería, al entrar en una casa, vi en el pasillo de entrada una roca clavada en la pared, y sobre la roca, un puma disecado. Era para flipar", ha contado, comparando la escena con la casa de Jesús Rino Ubrique. Anécdotas como esta son habituales en la profesión de fontanero, un oficio con mucho trabajo del que otros profesionales también han compartido su experiencia.

Vi en el pasillo una roca en la pared y, sobre ella, un puma disecado"

Los animales, disecados o no, han protagonizado más de una historia. Una oyente ha relatado el susto que se llevó hace más de 25 años en Cáceres al ir a recoger a unos amigos para una boda. "Veo que tienen una cigüeña disecada, de esas enormes, al lado de la tele, y a mí no se me ocurre otra cosa nada más que ir a tocar la cigüeña, cuando ese animal de disecado nada abre el pico", ha explicado. El misterio se resolvió al saber que sus amigos eran veterinarios y estaban curando una pata al ave, aunque como ha reconocido, "el susto fue monumental".

El reino del ganchillo y las fotos de comunión

Otra oyente, que trabajó como cobradora de Santa Lucía, ha recordado un elemento que nunca fallaba en casa de las abuelas, tanto en los pueblos como en Madrid. "Lo que me llamaba mucho la atención era... todas las fotos de los hijos y de los nietos en la primera comunión", ha afirmado, un clásico junto a el toro, la flamenca y demás figuras decorativas de la época.

La casa de mi yaya paterna era ganchillo punto com"

El ganchillo también ha tenido su momento de gloria en el programa. Una oyente ha descrito la casa de su abuela paterna como `"ganchillo punto com"`. "Entrabas y en la entradilla ya había un aparador de mármol con fotos de la familia y un mortero de estos de metal", ha detallado. La invasión textil continuaba con manteles de ganchillo en el sofá y encima de la televisión junto a una sevillana bailando sobre el transformador.

Árbol de Navidad de Ganchillo elaborado en Moradillo de Roa

Desde el programa, han cerrado la sección animando a reivindicar estos objetos con toque vintage que formaron parte de tantos hogares. Frente al Tanto minimalismo, tanta modernez, clásicos como el mortero de bronce vuelven a la memoria, aunque, como han bromeado, era mejor que no se te cayera en un pie.