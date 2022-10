Fernando de Haro: "Hasta ahora parecía que España se iba a librar de la temida recesión"

Audio

Puede haber sido un ataque informático o un error al cambiar los servidores. Esos han sido los dos motivos por los WhatsApp puede haberse caído esta mañana en todo el mundo durante dos horas. Zuckerberg, que es el dueño de WhatsApp, Facebook e Instagram, no ha podido quedarse con los datos de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo durante dos horas. Zuckerberg sigue trabajando en su metaverso, que es cada vez más criticado, pero esta mañana ha quedado claro cómo dependemos de sus negocios.

Te lo hemos contado ya aquí alguna tarde. Los servicios de mensajería gratuita, que no son gratuitos porque se quedan con nuestros datos, han provocado que cada vez hablemos menos por teléfono. Y tiene su lógica, mensajito escrito, nota de voz y a correr. Todo un progreso. Cuando llamas por teléfono al otro lado suena una voz, cansada, triste o estresada, y uno tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de la persona con la que hablas. Cuando llamas por teléfono, tienes que dedicar un rato a escuchar al otro, tienes que repetir, explicarte otra vez, preguntar si se han entendido lo que has dicho. Cuando hablas por teléfono revelas si estás ronco, enfadado, triste o alegre. ¡Que engorro! Mejor solos, de soledad en soledad hasta el vacío final.

Alguien dirá que en este programa hablamos mucho de las hipotecas. Lógico, este es el programa de la gente-gente. El Banco de España ha dicho hoy que muchos españoles han dejado de firmar hipotecas. ¿Por qué? Porque los bancos han puesto condiciones más duras. Los bancos saben que vienen curvas y no se quieren arriesgar a que les pase lo que pasó en 2008. Vienen curvas.

Hasta ahora parecía que España se iba a librar de la temida recesión. Recesión ya sabes, dos trimestres negativos. Pues ahora resulta que no la AIREF dice que la economía española va a decrecer en 2003. Menos mal que tenemos los fondos europeos. Esperemos que el Gobierno de una vez por todas se ponga a gestionarlos bien, sin tener que hacer repescas como las que ha tenido que hacer con el PERTE del automóvil. Los que no tienen fondos europeos son los británicos porque, ¿te acuerdas? Se fueron de la UE. Uno de los primeros defensores del Brexit fue el que ya es nuevo primer ministro Rishi Sunak. Sunak, que parece un elegante brahman de Bubaneswar, se ha estrenado en el número 10 de Downing Street anunciándole a los británicos, que no le han votado, que la crisis es dura y que habrá que tomar decisiones difíciles.

Sunak no ha dado detalles de qué medidas difíciles hay que tomar. No quiere que lo tumben pronto como a Truss. Cinco primeros ministros después de que los británicos votaran por el Brexit, los británicos no reconocen lo mal que les ha sentado no estar en Europa. Estar en Europa sienta bien. Casi al mismo tiempo que Sunak hacía su primer discurso como primer ministro, hacía el suyo Meloni ante la Cámara de Diputados y el Senado italiano. Meloni, que parece una hobbit rubia, ha renegado de su relación con el fascismo y ha dejado atrás su anti-europeísmo.

Ya veremos si efectivamente Meloni se modera y abandona su nacionalismo anticuado y su xenofobia. Por lo pronto ha dejado atrás su discurso antieuropeo. Meloni, a diferencia de Sunak, reconoce que fuera de la UE hace mucho frío. Importa menos de dónde vienes, importa más a dónde vas.