Fernando de Haro: "El Gobierno se ha dado cuenta de que no puede montar un Lesbos"

La cadena Cope ha tenido acceso a los documentos del Ministerio del Interior que prueban el dispositivo policial con el que se han traído algunos de los migrantes que estaban en Canarias y el dispositivo policíal que hay montado para seguir trayendo migrantes este mismo fin de semana. Las llegadas se están produciendo en aeropuertos de media España, según fuentes policiales y de la seguridad.

¿Es malo o es bueno que el Gobierno haya decidido traer esos migrantes a la península? Pues es lo que había que haber hecho desde el principio. Como ya se hizo en otros momentos complicados.

La saturación del muelle de Arguenin, que nos contó desde allí mismo Expósito, es el ejemplo de que Gran Canaria no tenía capacidad para realizar las labores que hay que hacer cuando llegan migrantes, no tiene capacidad porque se ha producido un incremento de llegadas. Cuando llega un migrante hay que hacer una serie de comprobaciones para identificarlo, saber si es un refugiado y tiene derecho a asilo, si es un menor de edad, o si tiene que ser devuelto a su lugar de origen. Para realizar la devolución hay que identificarlo. Mientras se determina si tiene que ser devuelto o no, está en un CIE, la mayoría funcionan muy mal o atendido por una ONG.

Desde el principio, las llegadas a Gran Canaria en el muelle de argueneguin provocaron un desbordamiento y, por eso, sin darles plaza de acogida a medidados de noviembre, se les dejo salir del muelle al suroeste de Gran Canaria. Cuando a mitad de noviembre se le pedía a Marlaska que, para aliviar la situación, tragera a los migrantes a la península, dijo que la UE no lo permitía.

Rapidamente, Bruselas explicó que no hay ninguna legislación específica de la UE que impidiera mover a los migrantes llegados dentro de un Estado miembro. En la península los migrantes podían ser mejor acogidos e identificados, en su caso, para la expulsión.

Pero el Gobierno no quiso hacerlo en su momento porque temía que se produjera un efecto llamada. Ahora ha cambiado de política y se ha dado cuenta de que no puede montar un Lesbos como en Canaria. Pero al traer los migrantes a la península lo ha vuelto a hacer mal porque no hablado con los ayuntamientos, un ejemplo es el de Granada, ni con las CAS donde están llegando esos migrantes.

Pedro Sánchez quería que la llegada de los migrantes a la península fuera discreta pero han conseguido todo lo contrario porque no ha tirado de eso que tanto habla: la cogobernanza.