Fernando de Haro: "Feijóo ha conseguido que se hable menos del PP y que se hable más de lo que propone el PP"

Audio

Un día como hoy, de hace 406 años, Miguel de Cervantes abandonaba este mundo. Días antes sabía que se moría y dejó dicho aquello de "Adiós, gracias; adiós, donaires; adiós, regocijados amigos; que yo me voy muriendo, y deseando veros presto contentos en la otra vida". El autor de 'El Quijote' sabía lo que era luchar contra una invasión, o contra el intento de invasión, a la batalla de Lepanto contra el turco, en la que participó, la más alta ocasión que vieron los siglos. Cervantes, que siempre tuvo una mirada de comprensión y de misericordia, ya avisaba que pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero. Actualidad rabiosa.

Tu padre o tu madre, si es uno de los nueve millones de pensionistas, puede cobrar una paga extra de entre 1.000 y 500 euros. No está mal. Todo depende de como evolucione la inflación. Como sabes, el Gobierno modificó el sistema de revalorización de las pensiones y lo ancló a subida de los precios. Cuando lo hizo la inflación no estaba en el 10 por ciento como ahora. ¿Es conveniente o no es conveniente esta fórmula? De esta cuestión se ha discutido en las últimas horas.

Hay que reconocer a Feijóo que ha cumplido uno de sus objetivos: que se hable menos del PP y que se hable más de lo que propone el PP. Feijóo ha mandado hoy a Moncloa su famoso plan para reducir el impacto de la subida de los precios en los bolsillos de los españoles. Su propuesta de bajar el IRPF, más bien dejar de subir el IRPF a los que ganan menos de 40.000 euros. Esta mañana un periódico digital, El Confidencial, aseguraba que la propuesta de Feijóo incluía que las pensiones más altas no se actualizaran con el IPC. La ministra de Hacienda, Montero, ha visto rápidamente hueco para zurrarle a la derecha.

Que viene la derecha, que recorta las pensiones. Todo muy previsible. Feijóo lo ha negado.

Feijóo lo ha negado, pero el hombre fuerte en economía del PP, Juan Bravo, ha venido a decir que algo habrá que hacer porque subir las pensiones según el IPC pone en peligro el sistema.

Subir las pensiones según el IPC no pone en riesgo el sistema de pensiones pero es caro. ¿Y además de ser caro es bueno o es malo? Es bueno para los pensionistas. No hay duda. Pero los economistas explican que no es bueno para el conjunto de los españoles. Es un desequilibrio que los salarios no suban conforme al IPC y las pensiones sí. Es un desequilibrio porque los pensionistas no van a compartir el esfuerzo que van a hacer los asalariados y las empresas. Es un desequilibrio porque el déficit y la deuda están disparados. Y es sobre todo un problema para todos, también para los pensionistas, porque contribuye a enquistar la inflación. Esto no te lo va a contar ningún político. Estamos en tiempo de sacrificios.