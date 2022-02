Fernando de Haro: "El PP ha decidido suicidarse ante los ojos atónitos de la gente-gente"

Audio

Cuando la desgracia te toca cerca, cuando te cae encima, hay cosas que empiezas a comprender, cosas que antes no comprendías. Hemos podido asomarnos un poco, poco, a la desgracia que ha golpeado a los 21 marineros que faenaban en el 'Villa de Pitanxo', la desgracia que ha caído sobre sus familias. Las labores de búsqueda han cesado y en este momento los 9 cuerpos rescatados están siendo conducidos hacia Terra Nova. Nos hemos acercado un poco, solo un poco, a lo que supone un naufragio como este. Y es inevitable que miremos ahora otros naufragios. He hablado con Vito Fiorino es un heladero en la isla de Lampedusa que en 2013 asistió a un naufragio en el que murieron casi 400 migrantes.

El año pasado naufragaron y murieron en el Mediterráneo casi 2.000 personas.

Seguro que a estas horas ya lo sabes: el PP ha decidido suicidarse ante los ojos atónitos de la gente-gente. Cuando más hace falta en España una oposición con propuestas, una alternativa europeísta a Sánchez, el PP ha decidido dejar a Sánchez gobernar mucho tiempo, alimentar a Vox. Esperábamos una guerra en Ucrania, y asistimos a un deflagración nuclear en el PP, unos y otros se tiran a la cabeza votantes y militantes.

Ayuso, como seguramente sabes, ha acusado a Casado de haber tejido un plan para destruirla de forma cruel. Se ha presentado como víctima.

Lo ha hecho en una comparecencia sin preguntas. Si un político no deja preguntar se llame Sánchez, Casado o Ayuso es que hay algo que no quiere contar. A estas horas tenemos muchas preguntas, una de ellas es por qué Ayuso ha decidido en este momento abrir fuego. ¿La suya es una estrategia defensiva o ofensiva? ¿De donde viene todo este último lío en el PP? La dirección nacional del Partido convocó a Ayuso en octubre porque quería explicaciones de las comisiones ilícitas que había cobrado su hermano en un contrato de mascarillas.

Dicen las fuentes de Ayuso que la gente de su propio partido le amenazó con dar a conocer las irregularidades. Ayuso respondió que todo era legal. En diciembre el exministro Gallardón avisa a Ayuso de que alguien del Ayuntamiento de Madrid ha intentado contratar a un detective para encontrar pruebas contra la presidenta de Madrid. Esa persona que buscaba un espía era Ángel Carromero, habitual en operaciones turbias, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que es cercano a Casado. Ayuso le pide a Alcalde de Madrid, Almeida, que investigue el asunto. Almeida lo investiga y certifica que no se ha usado dinero del Ayuntamiento. Lo ha contado hoy Almeida. Pero Almeida, al tiempo que asegura que no hay pruebas, no pone la mano en el fuego por Carromero, no niega la posibilidad de que esas pruebas aparezcan.

Egea, secretario de organización, ha respondido a Ayuso anunciando que se le abre un expediente informativo por cómo ha hablado hace un rato de su partido y de Casado. Egea ha explicado que iniciaron una investigación interna sobre la presunta irregularidad de las comisiones supuestamente cobradas por el hermano de Ayuso y ha desmentido "forma tajante y sin reservas" que el PP contactara con ningún detective.

Muchas preguntas: ¿Por qué el PP se suicida en este momento? ¿Por qué dispara en este momento Ayuso se defiende o ataca para iniciar el asalto a la presidente del PP? ¿Por qué Carromero contactó a un espía? ¿Actuaba por su cuenta o se lo había encargado Egea? ¿Se utilizó la información del posible cobro de comisiones para bajarle los humos a Ayuso? ¿Por qué no se puso en conocimiento de la justicia?