Fernando de Haro: "¿Cuánto van a subir los tipos y el euríbor? ¿Hasta cuándo van a estar los tipos altos?"

Ya sabemos que una de las grandes virtudes de China es su capacidad de copiar: tecnología, armamento y también costumbres occidentales. Casi 12 millones de chinos terminan estos días sus ciclos universitarios y allí también hay fiestas de graduación. Pero en lugar de las sonrisas forzadas, las fotos con los gorritos académicos y toda la parafernalia habitual de estas ceremonias, muchos graduados chinos están posando ante las cámaras con poses de absoluta derrota.

En una de esas fotos se ve a una joven, con su uniforme académico ya graduada, simulando que está tirada en una escalera. Uno de cada cuatro jóvenes chinos están en paro. Desde luego no es plato de gusto que personas tan jóvenes en un día tan importante como el de su graduación se hagan fotos desesperanzadas. Pero todo, todo es mejor que esa tendencia que tenemos a evadirnos de la realidad, a decir que todo irá bien, a decir que sí se puede. Si algún día hay motivos para la esperanza de verdad, no florecerán con estúpida e infantil huida de la realidad y asegurando que todo va a mejorar sin tener motivos para decirlo.

Que levante la mano quien no tiene una hipoteca. Bueno, hay mucha gente que no tiene una hipoteca y vive de alquiler porque no puede pagar la entrada. Si tienes una hipoteca de 180.000 euros a 25 años con un diferencial 1% sobre el euríbor, vas a pasar de pagar una cuota de 750 euros al mes a unos 1.044 euros, lo que supone un incremento de 294 euros mensuales. El euríbor va a estar muy pronto en el 4 por ciento. El precio oficial del dinero está desde esta mañana en el 4 por ciento. Ha habido reunión del BCE y ha sucedido lo esperado: nueva subida de tipos. Los tipos alcanzan el 4% con el fin de aplacar las actuales presiones inflacionistas. Ayer se reunió la FED, hace ya más de un año empezó a subir tipos y los han llevado hasta el 5 por ciento. Pero ayer no subieron tipos. Hicieron una pausa. Pero Powell advirtió que era solo una pausa.

Julio otra vez. ¿Y por qué no ha hecho Lagarde lo que ha hecho Powell? Lo ha explicado hace unos minutos.

Lagarde ha explicado que la inflación sigue muy alta. ¿Cuánto van a subir los tipos? ¿Cuánto va a subir el euríbor? ¿Hasta cuándo van a estar los tipos altos? Es difícil saberlo. Hasta 2025 dice el BCE que la inflación no bajará hasta el 2 por ciento. O sea que por lo menos hasta 2025 hipotecas caras.