Fernando de Haro: "Con Dolores Delgado, ya no hace fata que el Gobierno dé ordenes a la Fiscalía"

Audio

Hace una hora ha empezado en Bruselas un Consejo Europeo de extraordinaria importancia para España. Se debaten los presupuestos para los próximos años del 2021 al 2027. Y se debate si se gasta más del 1 por ciento de la UE o solo el 1 por ciento. En los últimos años se ha gastado el 1.16. Es una cuestión de décimas, sí, pero con muchas consecuencias. El documento con el que se van a iniciar las discusiones incluye un reducción de la PAC del 20 por ciento lo que puede hacer mucho daño a nuestro campo. Los países del norte quieren recortar el presupuesto y recortar para España es malo. El problema es que Sánchez no tiene muchos aliados para reducir los daños. Francia podría ser un aliado pero no comparte muchas de las preocupaciones de Madrid.

Examen a Dolores Delgado

Esta tarde vamos a estar pendientes de Bruselas y vamos a estar también pendientes del Congreso de los Diputados. ¿Se acuerdan de Dolores Delgado, la que fue ministra de Justicia del primer Gobierno Sánchez, la ministra que antes fue fiscal y que se reunió con Villarejo? Pues hoy es el día en el que la exministra pasa en el Congreso el examen parlamentario para ver si es o no idónea para ser fiscal general del Estado. El CGPJ en una resolución sin precedentes no dijo que fuese idónea, sino que cumplía los requisitos legales. Hubo, lo recuerdan, un voto particular de 7 vocales que dijeron que no era idónea porque, hombre, si antes ha sido ministra, vas a seguir lo que quiera el presidente del Gobierno. ¿Se acuerdan?: "¿Quién manda en la Fiscalía, eh, quien manda en la Fiscalía?".

Audio Palabras de Pedro Sánchez.

La popia fiscal aspirante decía hace unos meses que el Gobierno socialista no ordenaba nada a los fiscales y que respetaba su autonomía.

Audio Declaraciones de Dolores Delgado

En realidad, ya no va a hacer fata que el Gobierno le dé ordenes a la Fiscalía, porque con Dolores Delgado la Fiscalía es el Gobierno. Será una tarde tensa pero el PSOE cuenta con un Podemos que ha cambiado mucho, ya no dice lo que decía en junio de 2018.

Dolores Delgado, por mucho que Podemos haya cambiado de posición, es la fiscal general del Estado menos idónea que habremos tenido desde 1986, cuando fue Javier Moscoso, exministro de Felipe González. Dolores Delgado, además de ministra, ha sido diputrada del PSOE, Delgado encarna de forma superlativa la idea de que el fiscal general del Estado es un cargo político más. En los países de nuestro entorno hay muchos modelos de Fiscalía, pero en todos se está avanzando hacia una mayor autonomía. Con Sánchez vamos en la dirección contraria. La politización de la Fiscalía sirve solo para una cosa: para intentar controlar los daños políticos que pueden proceder de los Tribunales de Justicia. Hay nombramientos pendientes en la Fiscalía Anticorrupción. Cuando Dolores Delgado nombre fiscales anticorrupción, ¿va a nombrar fiscales que puedan favorecer o que puedan perjudicar al PSOE? Hay siete nombramientos de fiscal de sala, tres nombramientos de fiscales en el Supremo, los fiscales que va nombrar Delgado y que van a decidir sobre las cuestiones relacionadas con el procès, van a ser independientes o van a favorecer a Sánchez? El fiscal general del Estado propone al Gobierno el nombramiento de toda la cúpula de la Fiscalía.

El fiscal general del Estado es un hiperlíder dentro de la Fiscal por las competencias que tiene básicamente en cuanto a los criterios técnicos y a las carreras profesionales de los distintos fiscales.