Fernando de Haro: "Un año después Kiev no solo no ha caído, sino que lleva una vida relativamente normal"

A las 12 de la noche han sonado las campanas de San Miguel en Kiev. Campanas por los 200.000 muertos, por los ucranianos torturados, por los civiles asesinados, por las familias destrozadas, por los huérfanos, por las viudas, por los que llevan meses pasando frío y hambre, 'por los ocho millones de personas que han tenido que abandonar sus casas, campanas por la libertad. Un año después Ucrania no ha caído.

Mientras sonaban las campanas Anatoli ha abierto la puerta en su casa en Saltivka, en un barrio en el norte de la ciudad de Járkov. En Saltivka cayeron las primeras bombas rusas hace un año, y allí siguen cayendo las bombas.

Anatoli vive en una casa sin calefacción, sin agua corriente y, por supuesto, sin agua caliente. China ha presentado para Anatoli y para todos los ucranianos, con motivo del primer año de guerra, un plan de paz que es una auténtica filfa. En ese plan de paz no se habla de invasión, no se condena lo que ha hecho Putin, no se habla de devolver las tierras arrebatadas a Ucrania.

Es un plan de China para salvar la cara, la suya, para hacer o mantener amigos en el sur global. La posición de China ha quedo clara en las últimas horas. Se ha votado en Naciones Unidas, en la Asamblea General, una resolución y 141 países han votado a favor de esa resolución que condena la invasión a Ucrania. Y China, entre otros países se ha abstenido. Había muchas expectativas sobre este plan que iba a presentar China, se espera incluso que lo presentara el presidente Xi Jinping pero al final ha aparecido el ministro de asuntos exteriores chino, que por cierto ha usado palabras muy parecidas a las que utiliza Podemos.

El semanario alemán 'Der Spiegel' está contando que China está fabricando entorno a cien drones para usarlos en la guerra. Claro, si China le da armas a Rusia esto es un salto más en el conflicto. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea ha dicho que esto que ha presentado China no es un plan. China se ha situado del lado de Rusia, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg ha advertido al gigante asiático por si al final le dan armas a Rusia.

No es casualidad que un año después de la invasión de Ucrania, China haya presentado este plan. La posición de China ha ratificado que los regímenes totalitarios parecen estar en línea unos con otros.

Cuando conocíamos la noticia de la invasión de Ucrania, pensábamos que Kiev iba a durar 3 días. Un año después Kiev no solo no ha caído, sino que lleva una vida relativamente normal. La guerra contra Putin no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y pro-estadounidense contra el Oriente pobre. Es una guerra por la libertad y el que China se haya se haya posicionado del lado de Rusia lo hace más evidente.