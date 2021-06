Fernando de Haro: "El Gobierno de Sánchez establece que la subida sea conforme al IPC, lo que no es prudente"

Audio

Tenemos tarde de fútbol. Dentro de una horita arranca 'Tiempo de Juego' con Pepe Domingo Castaño, Paco González, Manolo Lama y todo nuestro equipo de deportes. Nos vendría fenomenal no solo en lo deportivo, también para el ánimo nacional, una victoria frente a Croacia.

Empezamos la semana después del primer fin de semana sin mascarillas en el exterior con casi 900 estudiantes contagiados por el macro brote de Mallorca. Esto no se ha acabado. Doce estudiantes han sido hospitalizados y todavía algunos jóvenes se resisten a estar aislados. ¡Esto no se ha acabado!

Mañana ya hablaremos de lo de Cataluña, hoy tenemos una buena noticia. Siempre es una buena noticia que haya un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno.

Esta mañana el ministro de Inclusión y Seguridad Social José Luis Escrivá ha anunciado que el acuerdo sobre la reforma de las pensiones se iba a producir esta semana, y ya se ha producido después de tres meses de negociación. Es una buena noticia, pero es una buena noticia a medias.

El acuerdo sobre la reforma de las pensiones contiene algunos elementos positivos, pero también retrasa cambios decisivos y adolece de falta de ambición. Bruselas había pedido al Gobierno de Pedro Sánchez esta reforma, que en cualquier caso es muy necesaria para actualizar y favorecer la sostenibilidad del sistema. La reforma acordada penalización las jubilaciones anticipadas. Eso es conveniente.

El Gobierno de Sánchez establece que la subida sea conforme al IPC, lo que no es prudente



En la reforma que hizo el Gobierno de Rajoy en 2013 se hicieron dos modificaciones sensatas. Se suprimió la revalorización conforme al IPC y se estableció lo que se llamó el factor de sostenibilidad para adecuar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Ya el propio Rajoy, por presiones del PNV, renunció a la subida prudente del 0,25 anual. Y ahora el Gobierno de Sánchez establece que la subida sea conforme al IPC, lo que no es prudente. Y elimina el factor de sostenibilidad y lo sustituye por un mecanismo de equidad intergeneracional que no se concreta. Eso no es conveniente.

Esta reforma no es suficiente para resolver el reto de hacer sostenible el sistema de pensiones en un futuro. Y ha dejado para después asuntos espinosos como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social. El déficit de la Seguridad Social, que es muy alto, irá a los presupuestos generales del Estado. ¿Eso qué significa? Eso significa que pagamos pensiones con impuestos. No podemos hacer trampas en el solitario, tenemos subida de pensiones, pero eso sale de los impuestos, y eso significa que los que trabajan lo tienen más difícil para pagar las pensiones de los que no trabajan.

Hay algo que no funciona en nuestro sistema económico cuando la pensión media está cien euros por encima del sueldo más frecuente. Es decir, gana más un pensionista que una persona que está activa y esto no es normal.