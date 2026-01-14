La niebla se come el inicio del Albacete-Real Madrid y Manolo Lama narra 'a ciegas': "No será la primera vez que narramos sin verlo"

El frío y, sobre todo, la niebla se han convertido en los protagonistas inesperados del partido. Durante la retransmisión en 'Tiempo de Juego', el equipo de periodistas del Carlos Belmonte, encabezados por Manolo Lama, ha comenzado a notar las dificultades para seguir el juego. A pesar de todo, la acción no se detiene, como en una jugada en la que 'Fede Valverde' ha chutado con la pierna izquierda desde fuera del área, un disparo que se ha marchado fuera por poco y que ha sido descrito como el de un 'chutador temible'.

Una retransmisión casi a ciegas

Con el paso de los minutos, la situación ha empeorado. Lo que al principio eran unas chispas se ha transformado en un banco de niebla que ya es 'preocupante', tal y como han señalado los comentaristas. La visibilidad es tan reducida que uno de los lados del campo se ha vuelto prácticamente invisible, lo que ha llevado a Miguel Ángel Díaz 'Miguelito' a vaticinar que "en la segunda parte, la vamos a pasar mal".

A pesar de la falta de visión, el equipo de 'Tiempo de Juego' no pierde el humor y tira de veteranía. "No será la primera vez que narramos sin verlo", ha bromeado Manolo Lama. La resignación es palpable mientras intentan describir jugadas como un caño de Arda Güler que apenas han podido seguir con la mirada antes de que el portero rival blocara el balón.

Como en la radio de antes

El insólito momento ha servido para recordar cómo era el 'fútbol de antes'. Alfredo Relaño ha traído a la memoria los tiempos en que "narraba un tío en la radio, no había tele, y te lo tenías que creer". Incluso han mencionado la mítica narración del 'gol de Zarra' para ilustrar cómo la radio creaba su propia épica, algo que ellos mismos se han visto forzados a hacer.