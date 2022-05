De Haro, por lo ocurrido en Saint-Denis: "La mala política busca un chivo expiatorio, culpa a los migrantes"

"Buenas tardes, a la gente, gente:

Algunos que están en campaña electoral han encontrado la causa de todos los problemas que se produjeron en el partido del sábado. El retraso en el comienzo del partido, los robos y las agresiones son el resultado de queSaint-Denis sea un estercolero multicultural.Si en Saint-Denis hubiera franceses de toda la vida no habría habido problemas. Esto que han dicho algunos se llama política del agravio. La política del agravio es dulce como un veneno que fosiliza las venas, idiotiza el alma y satura el hígado. La política de derecha, muy de derecha, revindica ahora lo que llama la “filosofía de la identidad” y la superioridad moral. Eso ya lo había inventado la izquierda. La mala política es como los malos amigos: te anestesia, crea enemigos para poder justificarte y para evitar cualquier responsabilidad, para alimentar la pereza de la razón y el embotamiento del afecto. La mala política busca un chivo expiatorio, manipula el malestar, culpa a los migrantes de la pérdida de la capacidad adquisitiva de la clase media, de la precarización del trabajo, del aumento de la criminalidad. La culpa siempre es de los otros. La buena política arranca del presente, no del sueño de volver al pasado, o de un futuro utópico (de ahí surge la violencia).









Pues sí, el dinero pierde valor

Este fin de semana dos jóvenes profesionales que nacieron en la década de los 90 me comentaban con sorpresa que sus pequeños ahorros estaban perdiendo valor. Es una generación que creció sin subida de precios. Pues sí, el dinero pierde valor. Hace unas horas hemos tenido el dato adelantado del IPC del mes de mayo:los precios han subido este mes de mayo que se acaba casi un 9 por ciento. Eso significa que el respiro que tuvimos con los precios en abril, por el momento se ha acabado. Pero lo más importante no es que los precios en un año han subido casi un 9 por ciento, lo más importante es que la famosa inflación subyacente, la que mide el precio de los alimentos no elaborados y de la energía, está casi en el 5 por ciento. ¿Por qué esto es importante? Porque siignifica que los fabricantes ya están trasladando la subida del precio de las materias primas a los consumidores. Y esto seguramente significa que las medidas del Gobierno para subir los precios no están funcionando.

Hace ya casi dos meses que Sánchez nos anunció un acuerdo con Europa para poder bajar la electricidad. No se ha puesto en marcha todavía. Los que saben de esto dicen que cuando se ponga en marcha va a frenar poco la subida general de precios. Tampoco parece que que la ayuda al carburante esté sirviendo para mucho".

