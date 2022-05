De Haro: "Una de las grandes incógnitas del 19-J es si habrá trasvase importante de votos entre bloques"

Audio

"Buenas tardes, a la gente, gente:

No hay ni verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira. La frase es socorrida y la usamos con frecuencia. ¿Quién se atravería a decirle a Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo que 'No hay ni verdad ni mentira: todo es según el cristal con que se mira'? Supongo que nadie. Hoy ha quedado listo para sentencia el juicio contra Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de Marta del Castillo y contra su madre por no decir la verdad, por un falso testimonio. El Cuco declaró en su momento que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII donde "se le dio muerte" a Marta del Castillo. Si se da por probado el falso testimonio del Cuco queda en duda la hora en que deshicieron del cuerpo. La madre de Marta del Castillo, una vez más, ha denuciado el dolor que produce no saber la verdad. Eva asegura que contantas mentiras no ha podido enterrar a su hija, y que despierta cada mañana preguntando dónde está su hija.





Cuando se ha sufrido una injusticia, un mal cómo el que sufre Eva Casanueva, la verdad es decisiva. Este es un caso extremo que muestra como ciertos discursos escépticos son juegos de salón. La vida exige certezas, distinguir los hechos de las fabulaciones. La seguridad sobre lo que es cierto es un sustento del que no se puede prescindir.

Fin de semana de fútbol y tenis y de Sánchez y Feijóo en Andalucía

Tenemos fin de semana de final de Champions Leage, a la espera de que el Madrid que se haga la decimocuarta. Fin de semana de fútbol y tenis, fin de semana con presencia de Feijóo y de Sánchez en Andalucía para la precampaña. Feijóo ha estado hoy en el Senado presumiendo de un estilo diferente, después de que los socialistas le pusieran de vuelta y media, el PP ha vuelto a salvarle al Gobierno otra ley, la ley del audiovisuall. Feijóo estará en Sevilla con el viento en popa. Hace cuatro años obtuvo el PP en Andalucía el 20 por ciento y ahora las encuestas le dan el 35 por ciento. Juanma Moreno tiene el reto de conseguir lo que según las encuestas está consiguiendo Feijóo, recoger el voto de los socialistas desencantados. No es descabellado, Moreno está bien valorado entre los votantes socialistas andaluces.





Hace cuatro años fue la primera vez para muchas cosas en Andalucía, el bloque de las derechas sumó más que el bloque de las izquierdas. Una de las grandes incógnitas de este 19 de junio es si hay un travase importante de votos entre los diferentes bloques. Si ese trasvase fuera significativo se habría iniciado una tendencia relevante para las próximas generales. Sánchez baja a Sevilla, después de haber asegurado que él no sabía nada de Pegasus y de haber intentado conseguir contentar a sus socios independentistas. Baja Sánchez a Sevilla después de una semana en la que sus socios parlamentarios le han zurrado con ganas y después de que su socio de gobierno Podemos, no haya votado a favor de la ley audiovisual. Como ya es tradición, Sánchez presume de lo que no tiene.

Veremos que cuenta Sánchez, si es que cuenta algo, el 19 de junio".

