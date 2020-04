De Haro: "De momento, lo que sabemos es que Sánchez va a subir impuestos"

Hoy es final de mes. 30 de abril. Muchos habrán pasado muchas fatigas para llegar hasta el día de hoy. Tenemos cinco millones de personas que dependen de un ERTE o a un suspensión de actividad como autónomos. Y hay un millón que no van a cobrar porque no se ha podido tramitar su petición. También tiene un buen lío los autónomos. El Gobierno ha crobado la cuota de la Seguridad Social a 400.000 autónomos a pesar de que han solicitado el cese de actividad, van ya dos meses. Y luego esta el alquiler, hay que pagar el alquiler, después hablaremos con más detalles de las ayudas para pagar el alquiler. Hace un mes el Gobierno aprobó un plan de ayudas al alquiler, hasta 900 euros al mes. Las ayudas se van a canalizar en principio a través de las CAS, las CAS dicen que están trabajado en ello, pero que nos le llega todo el dinero que tenía que llegarles del Gobierno de Sánchez. Los trámites para la entrada en vigor de las ayudas no han concluido aún.

Este el panorama cuando hemos tenido hoy la confirmación que el daño que hace el Covid y el necesario aislamiento a la Pandemia. En el primer trimestre del año, solo por los 15 días de marzo en lo que estuvo en vigor el aislamiento, la economía española cayó un 5,2 por ciento la mayo, caída trimestral de toda la serie histórica y un descenso aún peor del que pronosticaban los analistas. Y produjo en el primer trimestre de 2009,cuando se redujo un 2,6%. Algunos pronostican hasta un 20 por ciento. El BCE 12 por ciento la eurozona, compra ilimitada de activos. Tantos años presumiendo de que la economía crecía por encima de la media de la Unión Europea y en la primera crisis que ha surgido ya cae a un ritmo un 50% superior. Debilidades productivas: dependiente de turismo, de sectores de menor valor añadido, baja productividad que solo conseguimos subir bajando sueldos.

No hay plan. Plan de choque, el presidente presento sin un 30 de locales. Hoy ya se ha dado cuento ya El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta que finalice la fase 3 del plan de 'desescalada', que llegaría, como pronto, a finales del mes de junio,. Pero hay muchos aspectos pendientes. Somos el país con menos esfuerzo fiscal. De momento lo que sabemos es que Sánchez va a subir impuestos.

El presidente del Gobierno rescató en su discurso la implantación de una nueva fiscalidad, entre las cuales incluyó solo dos figuras: el impuesto digital o el de transacciones financieras Iglesias apoya. Tasa Covid a la gente con más dinero. No hay plan y hay mucha idelogía, tenemos a los sindicatos hablando

Ya sabemos que no quiera abrir pueda no abrir, el Gobierno lleva tanto tiempo diciéndonos lo que tenemos que hacer que ahora no entiende la iniciativa social o la inciativa privada.

Y sigue sumando críticas.