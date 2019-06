De Haro a las 18h: " La investidura menos mala sigue siendo con Ciudadanos. Pero Rivera está en el veto"

Tiempo de lectura: 2



"Sánchez se reúne dentro de unos minutos con el Rey para acabar la ronda de consultas sin tener atados los apoyos para la investidura. Se está convirtiendo en una costumbre esto de que el partido más votado vaya a ver al Rey sin tener nada atado. Sánchez, como dice Pablo Iglesias, de momento no se trabaja la investidura. Sánchez no lleva nada atado y no va a comparecer ante la prensa, no quiere pasar por el trago de responder a preguntas incómodas. Sánchez ya tiene lo que necesitaba de los independentistas catalanes. Esta mañana ha estado en Zarzuela Laura Borras, la representante de JXCAT. Ha ido a ver al Rey para tocar las narices, para decirle al Rey que no Cataluña no tiene rey.

A JxCat le votaron un 12 por ciento de los catalanes en las generales pero Borras se permite hablar en nombre de todos los catalanes. Cataluña, como Extremadura tienen rey porque una cortes constituyentes y un referéndum en el 78 establecieron la monarquía como forma de la Jefatura de Estado. Después de hablar de presos políticos y de usar la retórica de Puigdemont, ha anunciado lo importanteo esencial es que ha confimado que los tres diputados de JXVAT presos y suspendidos -Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- no van a renunciar a su acta de diputado.

Eso supone que JXCAT le da, de forma indirecta, el apoyo a Sánchez para la investidura. Como los tres diputados suspendidos no ceden su escaño, Sánchez podría sumar a su favor 173 síes frente a 172 noes. Por el lado del indepentismo, lo tiene resuelto. A Pablo Iglesias le sigue haciendo esperar. Iglesias ha insistido en pedir hoy la entrada en el Gobierno , ha asegurado que hace dos semanas que no habla con Sánchez y le ha pedido que se lo trabaje. Lo llamativo es que Iglesias ha puesto como ejemplo los acuerdos a los que llega la derecha.

Pedro, dice Pablo, tenemos que hacer lo que está haciendo la derecha. Que cosas. Pablo Iglesias pone como modelo la dinámica de acuerdos de la derecha. Pero Sánchez de quien depende, como dependió Rajoy es del PNV. Mientras Ciudadanos lo siga vetando dependerá del PNV y con el PNV pocas bromas. Si Sánchez deja gobernar a Navarra Suma tiene la abstención de los dos diputados de UPN pero a el PNV, amenaza si deja gobernar a Navarra Suma con no dar sus votos para la investidura en Madrid. Lo ha hecho esta mañana Uxue Barcos, que es el PNV de Navarra.

La investidura y la legislatura menos mala sigue siendo con Ciudadanos. Pero Rivera está en el veto. La vetocracia".