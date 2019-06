De Haro a las 18h: "Demasiado pronto VOX aprende lo malo de la política española"

Tiempo de lectura: 2



El pactodrómo se ha convertido en un juego de palabras. Ahora ya no se habla de Gobierno de Coalición sino de Gobierno de colaboración, no se habla de entrar en un Gobierno sino de posiciones de Gobierno. Juegos de palabras que, como es lógico, aumentan el desapego de los ciudadanos hacia la polític,a porque nuestros políticos no quieren hablar el lenguaje de la verdad, el de llamar a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino.

En este momento en el Congreso ha terminado la reunión de Sánchez con Rivera, que ha vuelto a decir que no va a facilitar la investidura de Sánchez.

Esta mañana se ha reunido Sánchez con Iglesias. Esta mañana Sánchez le ha dicho que no va a haber Gobierno de Coalición pero sí de Cooperación y Pablo Iglesias se ha ido satisfecho, lo de menos son los nombres, no vamos a hacer problema del léxico.

Le han preguntado a la minsitra portavoz que significa Gobierno de Cooperación y la ministra Celáa ha a respondido que ella no se meta en filosofías del lenguaje.

Seguro que sabe defender con precisión el término. Sánchez es experto en definir términos. La centralidad es un acuerdo con Podemos, agotar la legislatura es convocar las elecciones en abril, hacer una contrareforma laboral fue dejarla sin tocar la reforma laboral del Rajoy. Esto en romance, y sin filosofía del lenguaje que valga es muy sencillo: Podemos perdió en abril más de un millón de votos y en mayo 700.000 votos. Y se tiene que conformar con independientes cercanos a Podemos, que es todo lo que le va a dar Sánchez.

También Vox, que ha llegado hace nada, juega a las palabras. Pronto han aprendido a hacer lo que hacen los partidos de siempre.

Hoy se ha iniciado la legislatura en la Comunidad de Madrid y en Murcia. PP, Cs y Vox han hecho presidente de la Asamblea de Madrid a Juan Trinidad de Ciudadanos y las tres fuerzas se hacen con la mayoría de la mesa.

Ciudadanos no ha tenido que votar a Vox para la mesa porque el PP le ha prestado los votos. En Murcia el voto en blanco de Vox ha permitido también que Ciudadanos presida la Asamblea de esa Comunidad Autónoma.

Pero la noticia ha sido que Vox por sorpresa ha dado a entender que ha llegado a un preacuerdo de Gobierno con el PP para la Comunidad de Madrid. Eso es lo que en principio parecía que estaba anunciando VOX. Enseguida Ciudanos ha respondido en que solo firmará un acuerdo de gobierno "exclusivo" con el PP en el que solo habrá miembros de los populares. Después hemos escuchado con atención el anuncio hecho por Monasterio, la líder de VOX en la Comunidad de Madrid, y las palabras exactas han sido que piden proporción en sus doce escaños tengan posiciones de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

"Posiciones de Gobierno". Ya tenemos a otra política jugando con las palabras. El acuerdo al que han llegado con el PP no es un acuerdo para entrar en el Gobierno y tener posiciones de Gobierno. ¿Qué es esto? ¿Qué significa tener posiciones de Gobierno? Pues que no van a entrar en el Gobierno, que pueden tomar alguna decisión en los Presupuestos, estar en algún ente público, algo igual a lo que le está ofreciendo Sánchez a Iglesias. Pero claro, de esta manera VOX presiona, se presenta a sus votantes con un éxito que no ha tenido. Demasiado pronto VOX aprende lo malo de la política española, no llamar al pan, pan, y al vino, vino".