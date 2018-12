De Haro a las 18h: "La tecnología china es una amenaza"

Tiempo de lectura: 2



Huang trabaja en una compañía inmobiliaria de Wenzhou, una ciudad al borde del mar, de tamaño medio, en la costa China, en plena expansión. Huang está indignado por la detención de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canada. Meng, hija del fundador de la compañía, comparece este viernes ante un tribunal de Vancouver (Canadá) que debe estudiar si le concede la libertad bajo fianza mientras se estudia su extradición a Estados Unidos. La directiva de 46 años fue detenida el 1 de diciembre a petición de las autoridades estadounidenses, que quieren su extradición por la supuesta violación de las sanciones impuestas contra Irán. John es vecino de Miami y ha seguido con atención la detención de Meng Wanzhou. Johan vibra cuando le escucha hablar de que America debe ser lo primero. A John no le va mal en la vida pero piensa que Estados Unidos ha sido demasiado condescendiente con la agresividad comercial de China. Huang y John no deciden el destino del mundo. O sí. Porque Huang y Jhon están encantados con el nacionalismo de Trump y X Jimping. Los dos grandes imperios, liderados por dos inflamados nacionalistas, parecían haber firmado una tregua en la guerra comercial que nos hace mucho daño a todos. Pero el caso de Huwai ha reabierto las hostilidades. El caso Huawei podría explicarse con la historia de Huang y de John, de dos nacioalismos enfrentados. Pero las historia simples no suelen ser verdad. Para complicarla hace unas horas han llegado las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, ha asegurado Unión Europea (UE) "debe estar preocupada" y "tener miedo" de la empresa tecnológica Huawei y de otras compañías chinas debido a las supuestas brechas de seguridad. China está desarrollando "backdoors" obligatorios, un tipo de programa malicioso que permite acceder a cualquier dispositivo y controlarlo sin conocimiento de la víctima, y chips que "se pueden colocar en cualquier lado y acceder a nuestros secretos". La tecnología china es una amenaza