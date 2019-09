De Haro a las 18:00h: “Iglesias no acudió al saludo protocolario”

Pablo iglesias critica que se haya nombrado a Felipe VI “por la puerta de atrás”. Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre. Unidos Podemos tuvo una actitud muy simbólica en el acto por los 40 años de la Constitución. Sus diputados no aplaudieron al rey Y Pablo Iglesias no acudió al saludo protocolario.