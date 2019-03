De Haro a las 17h: "¿Estamos informando o creando morbo?"

Tiempo de lectura: 2



Dos patrullas de la Policía Local de Godella y de Rocafort estuvieron el pasado lunes, a raíz de la llamada de un familiar, en la casa de los niños que fueron encontrado muertos el jueves.

Los padres permanecen detenidos por un supuesto delito de homicidio. La Guardia Civil sospecha que la madre asesinó a sus hijos en una velada en la que mantuvo una fuerte discusión con su pareja. Vivían en una casa ocupada , problemas mentales y con las drogas, parece que consumían de forma habitual drogas y puede ser que pertenecieran a una secta. Algunos miembros de la familia habían intentado hacerse con los niños.

Todos estamos muy pendientes de este escalofriante parricidio, filicidio del que informamos sin parar insistentemente, las televisiones, las radios. En cuanto aperece un suceso de este tipo todos los medios de comunicación dedicamos horas y horas a informar sobre él. ¿A informar? ¿Estamos seguros de que estamos informando o aprovechándonos de situaciones que crean morbo? La información de sucesos es muy rentable en términos de audiencia porque vivimos en una época de miedo. Y los medios tendemos a sacar rédito de este miedo.

Si uno consume cierto tiempo de información o desinformación que se hace en torno a los sucesos puede tener la sensación de que vive en un país en el que los crímenes más abomninables son frecuentes. Cualquier crimen es una tragedía y ciertamente es terrible que una madre mate a sus hijos.

Pero no es así. En España los homicidios son pocos y están a la baja. En 2003 se produjeron 587 homicidios y en 2015 302 casos. Los filicidios durante los últimos diez han sido no llegan a 60, la media es de menos de 6 a año. España es un país en el que no es nada frecuente, es muy infrecuente, que una madre mate a sius hijos, aunque sumáramos los infanticidios en los primeros días de los que tenemos pocas estadísticas. En España, la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 0,6, una cifra muy pequeña comparada con los 1,3 de Francia, los 1,4 de Francia, los 1,4 de Finlandia.

Vivimos en uno de los países más seguros del mundo. Pero, por desgracia, el espectáculo del crimen, se ha convertido en algo muy rentable. Los medios de comunicación, también los privados, tenemos el deber de prestar un servicio público: tenemos no solo el deber de ofrecer una informaci'n veraz sino en un contexto adecuado, con la proporción justa. Los medios de comunicación tenemos que hacer una auocrítica con esto de los sucesos que se ha disparado.