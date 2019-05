De Haro a las 17h: "En España tenemos mucha titulitus universitaria"

Tiempo de lectura: 2



"Carlos tiene 26 años, al acabar el bachillerato, empezó el grado de filosofía en la Universidad de Málaga. Le gustaba la materia y quería ser profesor. Pero al llegar a segundo, a Carlos le faltaba motivación y acabó abandonándola, Después de lo que él llama un año sabático, decidió hacer una FP de técnico de sonido, esta sí la acabó, pero ahora trabaja de camarero y ha empezado una nueva FP de programador con la esperanza de encontrar un trabajo mejor. No se plantea retomar los estudios universitarios, cree que lo de intentar hacer Filosofía fue consecuencia de la inmadurez.

Carlos es uno de los muchos españoles que abandonan los estudios universitarios. En España tenemos un alto abandono escolar, somos el país con una mayor tasa de abandono escolar de la Unión Eurpea, casi un 18 por ciento de nuestros jóvenes solo tienen la enseñanza obligatoria. Pero es que además uno de cada tres abandona la carerra que empieza. Esto es una gran fuente de frustación social y personal pero tambié provoca la pérdida de mucho dinero. 12 de cada 100 euros destinados a la financiaciónde las universidades, tanto públicas como privadas, se desaprovechan.

¿Por qué nuestros chicos abandonan los estudios universitarios? Por lo mismo que Carlos. Una mala orientación a los jóvenes a la hora de elegir carrera; una formación deficiente de los estudiantes que llegan a las aulas de las facultades; una mala praxis de los docentes en el seguimiento de sus alumnos; un bajo rendimiento académico de los universitarios por falta de capacidad, esfuerzo o motivación y un nivel de exigencia inadecua.

En España tenemos mucha titulitus universitaria, y tiene múltiples culpables: parece que si no tienes un título universitario no eres nadie, la falta de orientación en los institutos y también los políticos, por mucho que repitan en campaña su mantra de «prestigiar la FP», no la prestigian. La OCDE nos ha dicho muchas veces que faltan estudios de FP: En este curso, en Bachillerato hay 686.000 alumnos y, en FP de grado medio, el que se empieza a estudiar tras cuarto de ESO, apenas 345.000.

La FP Dual, un sistema formativo que favorece la inserción laboral de los jóvenes mediante un programa conjunto entre centros educativos y empresas, no termina de despuntar en España. Las regulaciones que tenemos son de las distintas Comunidades Autónomas son tan dispares, que se corre el riesgo de no garantizar a los alumnos unas competencias generales mínimas.