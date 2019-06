De Haro a las 17h: "No es buena noticia que la emisión de moneda se convierta en una competencia de empresas"

Tiempo de lectura: 2



"Facebook ha anunciado que va a crear su propia moneda. Una nueva criptomoneda, Libra, que podrá usarse tanto para operaciones entre particulares y para compras en establecimientos. Estará integrada en WhatsApp y Messenger a partir de 2020.

Facebook ha presentado la moneda que va a acuñar en un video promocional como un modo de que todo el mundo participe en la economía global. Facebook dice que no importa de donde eres, únete a nosotros.

No necesariamente es una buena noticia. No es una buena noticia que la emisión de moneda, que era una atribución propia de los Estados soberanos se convierta en una competencia de empresas y de empresas que tienen a su disposición todos nuestros datos. Antes de que la democracia triunfara en Occidente, el soberano era el Rey, la democracia supuso que el soberano fuera el pueblo, el pueblo delega en el Estado la administración de justicia, la capaidad de legislar, y la capacidad de emitir moneda. Pero que las monedas la emitan compañías que actúan en un régimen de semimonopolio, las empresas van a ser jueces y parte y eso no es necesariamente bueno. Si las empresas globales emiten las monedas no significa que las empresas globales se convierten en los nuevos soberanos?

No estamos hablando además de cualquier tipo de empresas

Vivimos en una época que algunos expertos llaman la época del capitalismo de vigilancia, el nuevo que explica que el nuevo capitalismo se basa en los datos. Google, Facebook, las empresas tecnologicas lo saben todo sobre nosotros. Esta es una de las consecuencias de la economía digital. Pero no solo saben todo sobre nosotros, como saben todo sobre nosotros, es que al saber todo sobre nosotros orientan nuestro comportamiento. Facebook analiza permantemente nuestras preferencias y nos orienta no solo hacia determinado consumo sino hacia determinadas ideas. Por eso son tan eficaces las fake news en la difusión de noticias. No se puede olvidar que la empresa Cambrigde Analytica con datos de Faceebok influyó en las elecciones de Estados Undios las mismas tecnologías que nos conectan también nos aíslan en burbujas informativas que refuerzan determinadas opiniones y nos hacen cada vez más vulnerables a la manipulación. Las empresas que crean esas burbujas ahora quieren que pagemos en sus monedas. No es necesarmiente una buena noticia. Prefiero euros y dólares, de Estados Soberanos, no de empresas soberanas".