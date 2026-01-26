Rafael Louzán confirma el cambio de fecha para la final de la Copa del Rey: "Todo apunta a que pueda ser el fin 18-19 de abril"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha confirmado este lunes que la fecha de la final de la Copa del Rey se va a cambiar. La fecha inicialmente prevista era el 25 de abril, pero todo apunta a que se adelantará al fin de semana anterior. Esta confirmación ratifica la información adelantada el pasado sábado por Isaac Fouto en Tiempo de Juego. Louzán ha hecho estas declaraciones durante un acto en la Universidad de Navarra.

RFEF La final no se jugará el 25 de abril en Sevilla como estaba previsto.

Una reorganización necesaria

El cambio de fecha responde a varios factores. En primer lugar, se busca evitar problemas de ocupación en la ciudad y garantizar el orden público. Según ha explicado Louzán, es necesario asegurar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, con un despliegue superior a 1000 efectivos, dispongan de "unas condiciones de trabajo cómodas y de habitabilidad". Además, la decisión también tiene en cuenta el bienestar de las aficiones.

La situación se ha visto complicada este año por un factor novedoso: el Real Betis, que juega en el estadio de la final, está inmerso en tres competiciones (LaLiga, Copa del Rey y Europa League), lo que "nos hace buscar las combinaciones adecuadas también". El presidente de la RFEF ha añadido que el estadio necesita una "adecuación para esa gran final", por lo que falta ajustar los detalles, pero reitera que "todo apunta a que pueda ser el fin de semana anterior".

El Estadio La Cartuja de Sevilla

La buena sintonía con LaLiga, clave

Respecto a cómo afectará este cambio a la competición liguera, Louzán ha señalado que "probablemente haya un cambio de jornada". En este punto, ha destacado el "entendimiento y colaboración con la Liga profesional", algo que "facilita muchas cosas, tanto a la Liga, a nosotros, y creo que también a los clubs". Gracias a esta buena relación, ambas entidades pueden sentarse, hablar y buscar la mejor alternativa posible.

Louzán también ha abordado la polémica arbitral, un tema que espera que "más pronto que tarde no sea recurrente". Ha defendido firmemente al colectivo, afirmando que "el nivel de los árbitros y árbitras del fútbol español es magnífico, pero evidentemente siempre tenemos que seguir mejorando". Considera que los árbitros son deportistas y "se pueden equivocar como cualquier otro deportista", al igual que falla un delantero o un portero.

En este sentido, ha lanzado una reflexión crítica: "A veces entrenadores y equipos buscamos más la excusa, quizá que que otra cosa, cuando hay una derrota". Louzán ha insistido en que el rendimiento arbitral debe medirse al final de la temporada, momento en el que, en su opinión, "se verá claramente que el tema arbitral no ha influido en cuestión de resultados". También ha subrayado que el arbitraje español cuenta con los "sistemas tecnológicos más avanzados del mundo" gracias al esfuerzo de los clubes profesionales.

Estabilidad que genera ingresos

Finalmente, el presidente ha puesto en valor el trabajo conjunto con LaLiga y su presidente. Sin entrar a valorar cuestiones externas como la posible inhabilitación de Javier Tebas, ha afirmado que "el entendimiento, estabilidad, como digo, genera confianza y en eso la liga, y nosotros queremos seguir trabajando, y Javier en este sentido ha contribuido mucho para ello".

Esta colaboración se ha traducido en beneficios económicos tangibles. "Estamos vendiendo los derechos de televisión mucho mejor que en años anteriores", ha explicado Louzán. Como ejemplo, la gestión de la Copa del Rey por parte de LaLiga "va a propiciar directamente unos ingresos que van a superar unos 6 millones de euros más". También ha destacado el éxito de la Primera RFEF como "un nuevo producto televisivo" que ha pasado de un operador a más de catorce, mejorando la visibilidad y la calidad del fútbol español.