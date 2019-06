De Haro a las 15h: "La experiencia política de Macron tiene que ver más con las élites que con las bases"

Tiempo de lectura: 2



"Los jueces del Supremo debaten ya el caso de La Manada que se produjo en los sanfermines de 2016. Lo que diga el Supremo va a ser esencial para distinguir algo que es fundamental en los delitos sexuales: cuando hay violencia o intimidación y cuando no hay intimidación. Estamos hablado en el fondo de cómo se tiene que precisar el consentimiento sexual, cómo tiene que decir que no una persona ante una relación sexual. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenó a los cinco rmiembros de la manada por abuso sexual y no por agresión, no por violación, la diferencia es entre 9 y 18 años de cárcel. EL TSJN consideró que no había habido intimidación. La fiscalía ha argumentado que sí hubo intimidación porque la chica, la víctima, fue conducida de modo «súbito y repentino» a un «habitáculo de reducidas dimensiones» ubicado en un portal y que no es necesario resistirse poniendo en peligro la vida.

El abogado de la defensa ha argumentado que no hubo intimidación porque no dijo que no. La cumbre europea que ha termindado en Bruselas ha acabado sin acuerdo para la designación de presidente de la Comisión y de otros importantes cargos.

Se ha producido una lucha de poder que debe resolverse antes de que arranque su legislatura el Parlamento Europeo el próximo 2 de julio. Solo queda una semana de plazo. El enfrentamiento entre los líderes europeos por los cargos más relevantes puede incrementar la percepción entre los ciudadanos de hay una déficit de democracia en las instituciones de la Unión. Este es uno de los principales problemas de legitimidad de las instituciones europeas y no debería incrementarse la fractura. La vez anterior para elegir a Juncker como presidente de la Comisión se tuvo muy en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo.

El Consejo Europeo, formado por los líderes de cada país, tuvo en cuenta los llamados candidatos especiales, candidatos de cada familia política que habían sido más o menos votadas. Un acuerdo entre los populares y los socialistas hizo lo demás. Macron, al frente de los liberales, esta vez no se ha mostrado dispuesto a tener como último criterio el resultado de las elecciones del pasado mes de mayo. No es bueno que la designación de cargos se aleje de lo que han votado los europeos. Pero la experiencia política de Macron tiene que ver más con las élites que con las bases. Macron se ha aliado con los socialistas, especialmente con Sánchez, para cerrar el paso al candidato de los populares, el alemán Weber. Los populares le han cerrado el paso a Macron dejándole claro que no puede imponer sus fórmulas cuando no tiene una mayoría suficiente en el parlamento. La crisis tiene mucho que ver con la perdida de mayoría absoluta de populares y socialistas. Pero sería un error que para elegir al presidente de la Comisión, como han pretendido Macrón y Sánchez, no se tenga en cuenta al grupo más votado: los populares.