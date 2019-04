De Haro a las 15h: "El mundo de la empresa teme la repetición de elecciones"

Tiempo de lectura: 2



"Viernes de Dólores. Muchos nos escuchan en la carretera. Arranca la Semana Santa, una Semana Santa esta muy particular porque arranca la campaña electoral para los comicios más abiertos de la historia de nuestra democracia.

Entre hoy y el lunes de Pascua se van a producir quince millones y medio de viajes. Y nos hemos encontrado con subida del precio de la gasolina, como siempre que empiezan las vacaciones, en este caso nos cuesta entre 5 y 6 euros más llenar el depósito. ¿Por qué nos cuesta más la gasolina justo cuando empiezan las vacaciones? Porque desde enero ha subido el impuesto a los carburantes, porque está subiendo el precio del petrolero y porque las distrubuidoras suben el precio cuando saben que va a haber más consumo. Por eso no es una tontería buscar gasolineras donde la gasolina sea más barata, se pueden ahorrar hasta 330 euros al año.

Empieza la Semana Santa y la campaña electoral, los políticos intentan superar la indecisión de los votantes: Vox se va a Covadonga; el PP ha creado una agencia falsa, "Falcon Viajes", en protesta por el uso del avión oficial por Sánchez y ha abierto una oficina en la calle Ferraz donde está la sede de Sánchez; y el PSOE agita el miedo a la derecha. pero no solo hablan los políticos, en estos primeros momentos de campaña ha hablado ya Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco Santander, uno de los bancos más grandes y más importantes del mundo, para Podemos la casta a la que habría que prohibir que financiara a los partidos.

Botín se ha puesto ya en el escenario despúes de las elecciones y ha pedido que no haya bloqueo y también le ha reclamado a los políticos que tengan visión de largo plazo para hacer reformas.

¿Por qué ha hecho estas declaraciones? Con un 40 por ciento de indecisos no se puede hacer pronóstico alguno. Pero el mundo de la empresa teme algo que no hay que descartar, que PP, VOX y Ciudanos no sumen, que el PSOE no sume con Podemos y que haya que recurrir a los independentistas, porque eso es inestabilidad. El mundo de la empresa teme que si no suman los dos bloques Ciudadanos cumpla lo prometido y no pacte con los socialistas.

El mundo de la empresa tema un bloque radical y teme una repetición de elecciones. No estamos en la misma situación que en 2015, las incertidumbres económicas mundiales son muchas, el FMI nos ha dicho que podemos quedarnos con un tasa de paro del 14 por ciento, y que si no se hacen cambios nuestro déficit no se va a reducir sino que va aumentar. En 2016 estábamos saliendo con fuerza de una crisis ahora no sabemos donde estamos y hace demasiado tiempo que no hacemos reformas serias en el mercado laboral, en el sistema de pensiones, en el sistema educativo. Nuestros políticos son cortaplacistas, lo diga Agamenón, su porquero, o la presidenta del Santander.