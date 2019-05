De Haro a las 15h: "Junqueras ama el desprestigio de la justicia española"

Tiempo de lectura: 2



"La situación de Alfredo Péz Rubalca, que el fuera vicepresidente del Gobierno y secretario general del PSOE, está según el último parte médico en una situación de extrema gravedad. Desde aquí mandamos un abrazo a la familia, en estas horas difíciles.

Esta noche empieza la campaña electoral, vamos de campaña en campaña. En la última campaña electoral el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, pudo dar una rueda de prensa desde la cárcel porque así lo estimo la JEC. En esa rueda de prensa, Junqueras, pidió a los votantes independentistas que le votaran para conseguir la libertad.

Lo cierto es que muchos secundaron la invitación a Junqueras porque ERC recibió más de 150.000 votos de JxCAT. Pero lo llamativo es el modo de razonar que exhibió en ese momento Junqueras, un modo de razonar que ya ha utilizado en otro momento. Junqueras parece ignorar, en realidad no lo ignora, que los votos no anulan la ley. En democracia se vota dentro de la ley y el obtener muchos o pocos votos no significa que tengas derecho a saltarte la ley. Tampoco los votos borran los delitos o los posibles delitos cometidos. Votar puede llegar a ser un delito, como sucedió el 1 de octubre, y por eso tener más o menos votos no te saca de la cárcel a pesar de lo que diga Junqueras.

Los políticos presos podrán salir de la cárcel si en su momento el Gobierno de Sánchez les diera el indulto. Junqueras y tres los políticos presos, a través de sus abogados, están intentado detener el juicio y ser puestos en libertad. Han argumentado en un recurso al Supremo que como son parlamentarios el juicio tiene que pararse hasta que el Congreso conceda el suplicatorio. El aforamiento de los implica que el Congreso tiene que autorizar la detención, inculpación o procesamiento de un diputado. Eso es el suplicatorio, la autorización. El suplicatorio se refiere de un proceso la fase de instrucción, la fase de investigación.. Pero el suplicatorio no se refiere a la segunda parte que es el juicio propiamente, que es la que estamos. Y eso es lo que ha dicho hoy la fiscalía, que el juicio debe seguir. ¿Recurrió Junqueras y sus compañeros al Supremo pidiendo el Suplicatorio por que realmente se lo podían dar? No. Esto forma parte de la campaña internacional del desprestigio de la justicia española. Junqueras en su declración ante Marchena aseguró que ama a España.

Junqueras ama España a su manera, pero sobre todo ama el desprestigio de la justicia española. Y no diría que en este capítulo no va ganando".