De Haro a las 15h: "¿Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria"

"Irene Montero y Pablo Iglesias, la pareja que está al frente de Podemos, han expresado esta mañana su incomodidad porque su partido ya no sea tratado como el posible socio preferente de Sánchez. El martes Sánchez ha citado por este orden a Podemos, PP y Ciudadanos para hablar de la investidura. Podemos va a ser el primero en ser recibido pero no el único. Imaginemos por un momento que efectivamente Sánchez no va a dar un trato de favor a Podemos, que va a distanciarse de los independentistas como ha asegurado. Hay quien este posibilidad le rompe el guión, le rompe el guión, por ejemplo a Rivera que insiste en que ya hay un acuerdo con el independentismo. ¿Y si no lo hay? ¿Prefiere Rivera un Sánchez que esté de acuerdo con independentistas y con Podemos? ¿Cuanto mejor, peor, para consolidar a Ciudadanos como partido de la oposición? Cuanto peor-mejor no es un lema liberal, es un lema marxista: hay que acelerar las contradicciones para que triunfe la revolución.

En economía hemos tenido una buena noticia, el Banco de España ha incrementado su previsión de crecimiento para este año en dos décimas, el 2,4 por ciento. También ha mejorado sus previsiones de empleo. Pero el Banco de España insiste en su polémica con el Gobierno: e insiste en que el salario mínimo va a provocar menos creación de empleo. El Banco de España advierte también de las incertidumbres internacionales. La buena marcha de nuestra economía se debe al gasto privado, a lo que gastamos los españoles. Un gasto que es posible, en gran medida porque los tipos de interés siguen por los suelos. Tenemos más dinero para gastar, y eso seguro explica otro dato que hemos conocido hoy: el precio de la vivienda nueva ha subido más de un 10 por ciento en el último año. Esto significa que la vivienda está subiendo al mismo ritmo que antes de la crisis. ¿Esto es una buena noticia o es una mala noticia para los españoles? Los españoles gastamos entre un 20 y un 30 por ciento de nuestro sueldo en vivienda, en comprar o alquilar. ¿Estas importantes subidas del precio de la vivienda supone que estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria como la que provocó la crisis? Hay prestigiosas instituciones como el FMI que nos han dicho que tenemos que estar atentos a una posible burbuja. Los registradores nos dicen que no hay que tener miedo. Fernando Acedo señala que el crecimiento es asimétrico.

A eso hay que añadir que a, diferencia de lo que ocurría antes de la crisis, vivimos 14 años en cada casa.

No parece que haya burbuja pero lo cierto es que el problema del suelo y de la vivienda exige reformas muy serias. Esas reformas de las que no se habla".