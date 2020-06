Hay miles de jóvenes en España comiéndose en este momento las uñas. ¿Me dará o no me dará la media? Mañana empiezan los exámenes de selectividad, que no se llaman de selectividad, se llaman EBAU. Van a ser selectividad con mucho calor, como las que hacíamos en los años 80 que llegaban hasta primero de julio.