Fernando de Haro: "Sánchez está intentando remontar el vuelo después del batacazo de Madrid"

El 'sanchismo' llegaba hoy a la primera sesión de control en el Congreso después de la debacle de los socialistas en la Comunidad de Madrid con la aspiración, quizás con el sueño de rescatar la victoria de Illa en las catalanas. No nos acordamos, en el ya lejano 14 de febrero hubo unas elecciones catalanas, ¿te acuerdas?

ERC no ha conseguido el apoyo de Junst desde entonces, no lo ha conseguido porque Puigdemont exige, aunque ha quedado por detrás de Junts, mandar en el proceso hacia la nueva república catalana. El plazo vence el próximo 26 de mayo, si no hay acuerdo, se repiten las elecciones. Ya digo Sánchez esta mañana veía hueco, sino de gobernar con ERC en Cataluña, quizás pensaba que todavía era posible un acuerdo de izquierdas. Y así se lo ha soltado a Rufián.