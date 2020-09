Fernando de Haro: "Los inversores ven al Gobierno cargar contra los jueces, a través de Iglesias"

El Ibex 35 en la bolsa española, intenta en este momento regresar a los 6.700 puntos. Ese tipo de cosas eran las que contaba hace 20 años, cuanto trabajaba en televisión, ya entonces el hombre de Cope en la bolsa Fernando Mañeco, era un maestro de la información bursátil. A ti es probable que el cierre hoy de la bolsa te interese poco porque no tienes dinero para invertir y porque no metes tu dinero en fondos. O igual sí. Pero lo que pasa en la bolsa es, en gran medida, un gran termómetro de cómo no van las cosas. La mayoría de los inversores en bolsa, la mayoría del dinero que se invierte en nuestra bolsa es dinero que viene de fuera. Por eso es tan importante que la bolsa española haya perdido un 30 por ciento en lo que va de año, mucho más que otras bolsas europeas.