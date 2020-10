Fernando De Haro: "El Gobierno va a gastar mucho, pero no va a gastar bien"

El estado de alarma, del que tanto hemos hablado esta semana no va a quedar obsoleto ha dicho el ministro Illa hace unos minutos. O sí. El ministro ha reconocido que con el actual estado de alarma aprobado por el Congreso no se puede hacer un nuevo confinamiento en casa. Y ni el ministro ni nadie, a la rapidez que está creciendo el virus, no vamos a saber hasta que pasen diez días si los toques de queda han permitido frenar la expansión del virus para evitar el colapso de las UCI.