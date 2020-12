Fernando de Haro: "¿Cómo puede presumir Sánchez de lo que carece?"

Siempre se ha pensado que hacer análisis político era una cosa relativamente tediosa. En realidad, no hay grandes acontecimientos. No hay anda que te sorprenda pero Sánchez no para de sorprendernos en su autocomplacencia. En lo satisfecho que está de sí mismo. El balance de este año es sorprendente por la ausencia de autocrítica y por la nota altísima que se pone. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio y algún profesor proponía una autocalificación. Nosotros nos suspendíamos, nos poníamos un cinco.

Sánchez ha comparecido en Moncloa, se ha puesto un sobresaliente, ha dicho que ha cumplido el 23% de los objetivos que tenía fijados el Gobierno y se ha colgado la medalla de estar al frente del Gobierno más transparente de todo nuestro entorno.

Se ha puesto la medalla del más transparente. Somos el país de Europa con más número de muertos por el covid en relación al conjunto de la población. 50.000 según los datos de Sanidad, 70.000 según cómputos más realistas. No se han computado los muertos y Sánchez se pone la medalla de ser el más transparente de la clase. Hay que recordar que en marzo, cuando todo empezó, el Gobierno utilizó el estado de alarma para anular el Portal de Transparencia.

Hay que recordar que hay un estado de alarma hasta mayo. Que Sánchez comparece cuando le da la gana, bastante poco, en el Congreso de los Diputados para informar. Según el Consejo de Transparencia, el Gobierno de Pedro Sánchez es el más opaco que ha habido en España desde 2015.

Un ejemplo. El 6 de mayo se requirió la información del Gobierno sobre los famosos expertos que componían el comité para la desescalada. Hasta hoy no hemos sabido cuáles eran los expertos y hemos sabido lo que ya sabíamos. Que no había expertos, que eran los funcionarios del Ministerio. Durante meses no ha dado información y todavía se ve como el más transparente.

Otro detalle. Recordemos que nos ha estado diciendo el Gobierno de Sánchez durante meses que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque no se lo permitía Bruselas. Hasta noviembre estuvo diciendo esto cuando el 3 de abril había una carta de Bruselas diciendo que podía bajar el IVA de las mascarillas. El Comité de Transparencia, las mascarillas, los expertos, los muertos. Son algunos ejemplos. Podríamos estar toda la tarde recordándole a este presidente del Gobierno que se pone un sobresaliente su falta de transparencia.

Buena parte de lso españoles no confían en Sánchez. Casi la mitad consideran que el principal problema que tenemos son los partidos políticos. Es decir, la oposición pero también el Gobierno. Dos de cada tres españoles, durante los primeros meses de pandemia, estaban convencidos de que el Gobierno ocultaba información. Por eso no hay confiada. El 67.6% de los españoles según el CIS de Tezanos decía que tenía poca confianza en el presidente o ninguna. Claro, ¿cómo puede presumir Sánchez de lo que carece?