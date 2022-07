Fernando de Haro: "El BCE sube los tipos de interés para enfriar la economía y que baje la inflación"

Ya sabes, y si no te lo cuento yo, por fin se ha encontrado nombre para el nuevo pueblo que surge de la fusión de don Benito y Villanueva de la Serena: se va a llamar Vegas Altas. Durante las últimas semanas se había producido, como también sabes, un rechazo de los vecinos a los nombres que proponían los alcades.

Vegas altas. No es fácil ponerle nombre a un pueblo. Como tampoco es fácil ponerle el nombre a una criatura que acaba de nacer. La ventaja es que en estos casos hay pueblo y hay criatura. Porque otras veces solo hay un nombre. Un ejemplo: empatía, es el nuevo nombre que se le ha puesto a la compasión. Pero puedes decir muchas veces el sustantivo empatía y que no haya ni una gota de compasión. Otro ejemplo, re-siliencia, para conseguir más capacidad de aguante no basta con repetir la palabrita: resiliencia.