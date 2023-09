Fernando de Haro analiza la respuesta de Díaz a Guerra: "Se ha presentado como la mujer víctima"

El 23 de septiembre a las 08:50 horas, acaba el verano.

Tiempo estraño en la calle: los que quieren acelerar la historia, botas, trench, jerseys. Se asan. Los que quieren detener la historia: sandalias, tirantes, se mueren de frío.

Al finalizar el verano, se ve la difrencia en el sentido del tiempo. Para los niños o los jóvenes no se acaba el verano, se acaba el verano de 2023. Cada verano es un trampolín hacia el futuro y tiene el nombre de muchos acontecimientos: el verano que conocía a Margarita, que recorrí Europa, que aprendi a surfear, los veranos y la vida son una flecha hacía delante. Verano del 51.

Los adultos no. No hay verano del 51 o del 23. Hay veranos, la vida se parece a un ciclo e el que retorna, un ciclo indeferencia, un tiempo indiferenciado en el que no pasa nada o todo lo que pasa está previsto. Es muy probable que tenga algo de enfermizo, no hay tiempo sin novedad, no hay tiempo si no sucede algo.