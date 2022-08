Una abogada, sobre la ley de cambio climático: "La política medioambiental es un principio de la Constitución"

Si te digo así, de repente, de sopetón, que a partir de 2023 no podrás circular con tu coche, con el que tienes ahora, en la ciudad en la que vives. Pensarás que nos hemos equivocado, porque tú has oído que a partir de 2035 no se podrán vender vehículos que funcione con combustibles fósiles, pero no has oído nada de que vaya a implantar una medida sobre este tema en 2023 en tu ciudad, y mucho menos en una ciudad pequeña, de 50.000 o 60.000 habitantes como la tuya. No te preocupes, porque vamos a hablar de esta cuestión, dado que este verano de 2022 está siendo el varano en que estamos hablando de dos temas en particular: el cambio climático y la crisis energética. Pero, es posible que no recuerdes que ya tenemos una ley de transición energética y cambio climático, que se aprobó en mayo de 2021.