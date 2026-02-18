COPE
Conoce al "animal del año" 2026 que se encuentra en peligro de extinción

Loro Parque lidera con éxito la conservación de la grulla coronada gris africana que se reproduce con éxito en el parque canario desde 1994

Entrevista a Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación 

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura4:35 min escucha

