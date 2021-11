La rebelión del velo

“El club de las valientes sin velo” así se hace llamar el grupo de mujeres musulmanas que han decidido poner fin a unos de los iconos más representativos de la religión islámica. La musa para todas ellas es Hoda Shaarawi, quién se desprendió de él en la estación de tren de El Cairo en 1923. Dentro de poco se cumplirá un siglo de esta efeméride, mientras tanto, la revolución feminista árabe es un tema tabú en el mundo musulmán.





La hoja de ruta del club es sencilla. Su objetivo es desprenderse del velo, para lo que se está fraguando un movimiento urbano, con una seña de identidad, el pacifismo.





Los guardianes de la ortodoxia islámica avasallan a toda aquella mujer que se proclama libre. Su persecución es insaciable, pero sus brazos ejecutores no llegan fuera de sus fronteras. En España está Násara Mah, saharaui afincada en Cádiz. Mah es tajante, su lucha no se va a dejar amedrentar por nadie ni por nada. Esta licenciada en Derecho reta a todos aquellos que le dicen cómo vestir, para salvaguardar los sentimientos viriles de los hombres, es decir, para no excitarlos.





“La mujer es un ser impuro, y por tanto, culpable” asegura. A lo que apostilla: “me han acusado de acercarme a la cultura occidental”.





Násara ha recogido el testigo de Shaarawi, convirtiéndose en una de las voces del feminismo árabe. El club que abrió hace más de 95 años sigue sumando adeptas, pero sin colaboración internacional, ya que, según miembros del movimiento: “el movimiento feminista global no se solidariza”.