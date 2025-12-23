Dani Senabre, sorprendido con la falta de crítica hacia Xabi Alonso: "Jugó y lo ganó todo con el Real Madrid y por eso le respetan más"

Un terremoto ha sacudido los cimientos del madridismo. Una macroencuesta publicada por el diario 'Marca', y analizada en 'El Partidazo de COPE' por los comentaristas, ha arrojado unos resultados tan sorprendentes como contundentes que señalan directamente al vestuario. Los dos nombres propios que han quedado marcados por la opinión de los aficionados son Vinicius Jr., cuya venta apoya una mayoría aplastante, y Xabi Alonso, quien sale inesperadamente bien parado.

Giro radical con Vinicius

El dato más impactante del sondeo es que un 80% de los seguidores del Real Madrid se muestra favorable a vender a Vinicius Jr. Una cifra que ha sido calificada por Dani Senabre Senabre como "aplastante" y un fiel reflejo de un cambio drástico en la percepción que se tiene del futbolista brasileño. "Me sorprendió mucho cuando he visto la encuesta", admitió el periodista durante el programa.

EFE El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid

Este sentir del Santiago Bernabéu contrasta frontalmente con la defensa férrea que recibía el jugador hace apenas unos años. "Hace años si criticabas algo de Vinicius, vamos, te apedreaban por la calle y ahora es el propio Bernabéu el que le quiere vender", ha recordado el comunicador. Algunos analistas apuntan a que este resultado puede ser fruto de que los aficionados están "en caliente" por los últimos acontecimientos.

Xabi Alonso y el factor emocional

En la otra cara de la moneda se encuentra Xabi Alonso. El sondeo le atribuye un porcentaje de culpa muy bajo en la situación actual del equipo, algo que también ha generado estupefacción. Aunque se reconocen sus virtudes, demostradas en el Bayer Leverkusen, el análisis apunta a que "algo de culpa tendrá en que el Madrid esté como esté".

EFE Xabi Alonso sumó su tercera victoria seguida en el Real Madrid, pero sigue muy cuestionado.

La principal tesis es que con el técnico tolosarra se está siendo "benevolente". El motivo, según Senabre, es su estatus de leyenda del club y de la selección española. "Es jugador del club, jugó con la selección española, lo ganó todo con España y tal, y por eso se le tiene, yo creo, que más respeto o menos dureza en la crítica", ha argumentado. Esta conexión emocional marcaría la diferencia.

Finalmente, David Sánchez ha añadido una perspectiva diferente: la compasión. En su opinión, la afición se arrima al técnico porque percibe que "está sentenciado, que le ningunean, que no le protegen, que no le defienden". Una visión que dibuja a un entrenador desamparado por la directiva, lo que explicaría la sorprendente falta de crítica hacia su gestión deportiva.