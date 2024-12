El pueblo español de sólo 2.000 habitantes que la ONU señala como el mejor en turismo: pocos lo conocen

España está plagado de grandes pueblos (y también pequeño) con mucha historia y que cada año son descubiertos por revistas de viajes como National Geographic. Y es que hay más de 8.000 municipios repartidos en toda España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ni siquiera los españoles son conscientes de la riqueza cultural de aquellos que no se han popularizado como, por ejemplo, Vejer de la Frontera o Campo de Criptana.

Ahora, una localidad del norte del país y de apenas 2.300 habitantes ha conseguido llevarse este 2024 el reconocimiento al Best Tourism Village o, lo que es lo mismo, el 'Mejor Pueblo Turístico'. Un premio que entrega la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que, en otras ediciones, también ha recaído en diferentes localidades de España.

Alamy Stock Photo La imagen de uno de los ganadores al premio de la ONU al Mejor Pueblo Turístico

El mejor pueblo turístico de España

Situado en el Pirineo Aragonés, apenas dos horas de Zaragoza, está Ainsa, un municipio medieval de la comarca de Sobrarbe y ha sido seleccionado como mejor pueblo turístico por la Organización Mundial del Turismo, en un reconocimiento que destaca a la localidad como destino rural de referencia. Así lo explicaba Israel Remuiñán en La Tarde donde reconocía que “solo hace falta pasear por sus calles empedradas para quedarse para siempre como mínimo un par de noches”.

Además, su casco antiguo, declarado como conjunto histórico artístico. “Mires donde mires te encuentras edificaciones de piedra y si hazas la vista un poco más, te rodeas de los Pirineos”, señala el presentador del programa de COPE. Porque es que, si además de pasear te apetece disfrutar de la naturaleza, puedes visitar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, apenas 20 minutos en coche.

El alcalde del pueblo más turístico

Enrique Puello, el alcalde de Ainsa, ha pasado por los micrófonos de La Tarde donde ha explicado que el galardón, que comparten con la localidad de Mura, en Barcelona, es resultado de “un trabajo arduo, un trabajo de tiempo y de muchos años, porque no es una cuestión de solamente de estos últimos, sino de toda la trayectoria”.

Cuenta que no ha sido la primera vez que han intentado optar al galardón. “La primera ocasión no lo conseguimos, y esta segunda vez hemos hecho más todavía, más trabajo todavía porque creíamos que algunos cuestiones no estaban bien reflejadas y a raíz de volverlo a hacer y volverlo a plantear, pues lo hemos conseguido”.

Ministerio de Industria y Turismo Consejo Ejecutivo del Best Tourism Village (Mejor Pueblo Turístico)

Así, explica que, para conseguir el reconocimiento, hay que realizar un proyecto “con todo”. “Explicando todos los parámetros que tienes como destino turístico y relacionados también con los habitantes que ahí viven, con el entorno, con las tradiciones, con las ferias que nosotros haremos, ferias que tienen una tradición desde el siglo XI, que son ferias ganaderas, que las hacemos aquí en la parte antigua, y todo eso lo vas colocando ahí en el proyecto, como si fueran una suma de acciones y luego tienes que presentar un vídeo promocional que explique todo lo que tú has realizado en el proyecto”.

Los ganadores de otros años

Explica el alcalde del pueblo oscense que este año había siete pueblos españoles que intentaron conseguir esta marca, bajo las siglas del Best Tourism Village “y sólo lo conseguimos dos, Mura en Barcelona y Ainsa en la provincia de Huesca”.

Pero es que los ganadores otros años fueron Morella en Castellón, Lecumberri en Navarra, Canta Vieja, Alquézar en Huesca, Rupit en Barcelona o Guadalupe en Cáceres. “La historia, los pueblos que tenemos en España, tremendo, vayas por donde vayas”, concluye Remuiñán.