La práctica que utilizan algunas empresas para despedirte y no pagarte indemnización: así puedes reclamarlo

Los problemas relacionados con el trabajo son una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente si hay que estar pendiente de saber si nos van a renovar el contrato, superar un periodo de prueba o que unas vacaciones o una baja nos puedan costar el puesto. Y es que, actualmente, firmar un contrato indefinido, no es sinónimo de permanencia en la empresa.

Todos los contratos, comiencen siendo indefinidos o temporales, tienen un periodo de prueba, que, en condiciones normales, debería superarse con solo cumplir las expectativas del puesto. Pero, sin embargo, son muchos los trabajadores que se quejan de haber sido despedidos sin justificación aparente de sus puestos, habiendo firmado un contrato indefinido, porque, desde la empresa afirman que no han superado el periodo de prueba.

Treepik Un chico preocupado en su puesto de trabajo

Además, en los últimos años, en España, hemos pasado de conocer alrededor de unos 330 despidos que se dieron por no superar el periodo de prueba en septiembre del año 2021, a los casi 3000 contratos finalizados antes de finalizar el periodo de prueba en el presente año 2024. Esta cifra ha ascendido de esta manera tan vertiginosa en tan solo 3 años.

La reforma laboral

España es un país en el que hace ya mucho tiempo que existen problemas para acceder a un empleo y la estabilidad del mismo se ha convertido en un problema para los españoles. Pero es que, también, al fijarnos en el paro juvenil, nos damos cuenta de que nuestro país es el que más desempleo juvenil de Europa acumula, con una cifra que ronda el 30% y que es incluso más alta que la de Grecia o Portugal.

La periodista Ana Cabanillas, afirma que este problema se ha acentuado desde la entrada en vigor de la última reforma laboral. El objetivo de esta ley era reducir la temporalidad en el empleo, pero lo cierto es que solo se ha visto reducido en las estadísticas, ya que al necesitarse la misma temporalidad, las empresas contratan como indefinido para despedir antes de que acabe el periodo de prueba, o hacen contratos fijos discontinuos, que, aunque no estén contratados en ciertos momentos del año, no figuran como parados.

¿Es legal?

Allende Azcarate, abogada laboralista, confirma que los despidos antes de la finalización de periodo de prueba, son una acción completamente legal que pueden llevar a cabo las empresas. “Además, aunque lo consideremos un despido, no se trata ni siquiera de eso, ya que esta no superación hace que no se tenga derecho a indemnización o finiquito”, dice Allende.

Alamy Stock Photo Tribunal Constitucional

Ya han llegado varios casos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional acerca de esta polémica por el gran ascenso de “despidos” antes de acabar el periodo de prueba. “Los empleados tienen el mismo derecho a recurrir una no superación del periodo de prueba que un despido, en un plazo de 20 días”, dice la abogada.

Pero es que, además, puestos en los que más se dan este tipo de despidos son en los que menos cualificación se necesita. “No es comprensible que para un puesto de vendedor en una tienda, algo que no necesita de una formación específica, se ponga un periodo de prueba de casi un año”, afirma la experta, que también confirma que “muchas extinciones de contrato en un periodo de prueba tan largo podrían estar en fraude de ley”.