¿Se podía haber previsto el apagón masivo en España?: "El origen es la sobretensión"

48 horas después del apagón masivo que dejó sin luz a la Península Ibérica y parte del sur de Francia, continuamos analizando ese apagón inédito que causó tantísimos problemas y que nos recordó la dependencia absoluta que tenemos de la electricidad y lo vulnerables que somos. A pesar de que el Gobierno no se pronuncie no se pronuncie sobre el motivo por el que ha ocurrido, Pedro Sánchez apunta a las empresas eléctricas, a las que dice que va a exigir responsabilidades.

¿Cuál FUE EL ORIGEN DEL APAGÓN MASIVO?

El expresidente de la Comisión para la Transición Energética, Jorge Sanz, indica en los micrófonos de 'La Tarde', que se trató de un desequilibrio en el sistema energético español: "Mi opinión es que hubo un desajuste entre la oferta y la demanda que provocó una sobretensión en la red de transporte. Fue de tal magnitud, que muchas instalaciones de generación se desconectaron de golpe de la red para protegerse. A partir de un nivel de sobretensión, se pueden estropear las turbinas y placas solares. Se superó ese nivel y se desacoplaron de golpe. El desacoplamiento fue una consecuencia, el motivo fue la sobretensión de la red de transporte, que refleja un exceso de la oferta sobre la demanda", indica Jorge.

¿por qué no se pudo subsanar el propio lunes?

Habitualmente Red Eléctrica hace una estimación de la demanda, observa en tiempo real el desequilibrio que pueda existir, y cuenta con instrumentos para corregir esas diferencias: "Tendría que haber reducido la producción a través de los servicios de balance. Estos servicios los proporcionan las instalaciones de generación que son firmes; generalmente la hidráulica y el gas". Sin embargo, explica Jorge, el exceso de generación no firme y bajo nivel de firme, provocó una escalada de la tensión. "No se corrigió el desequilibrio y se llegó al límite a partir del que las instalaciones de generación se desacoplan para evitar que se estropeen turbinas y placas solares", dice Jorge. Este es el motivo que señala el expresidente de la Comisión para la Transición Energética por el que la tensión cayó en picado, provocando un cero absoluto que afectó también a Portugal y en menor medida a Francia.

debate entre energías firmes y no firmes

Para Jorge Sanz no se trata de diferenciar entre energías renovables y no renovables, sino entre firmes y no firmes: "La discusión es que en el despacho diario y horario del mix tecnológico tiene que haber una cuota, un reparto entre generación firme y no firme que haga posible la garantía de suministro. Porque lo que da garantía de suministro es la que es firme, a la que le puedes dar una instrucción para subir y bajar y la va a atender", señala Jorge. La diferencia es que no se pueden controlar de la misma manera: "La no firme, como depende de que haya un recurso que no necesariamente existe, el eólico y el solar, no necesariamente se le puede dar una instrucción", afirma el expresidente.

¿se podría haber evitado el apagón?

En los momentos previos al apagón, la energía que estaba cubriendo prácticamente la totalidad de la demanda era la fotovoltaica, que es una energía no firme. De haberse tratado de otra energía, ¿se podría haber evitado el apagón? Según Jorge Sanz, "tendría que haber habido un reparto entre tecnologías firmes y no firmes, más equilibrado, y en este caso no era equilibrado. Había 18 gigas fotovoltaicos y solo 3 gigas hidráulicos y uno de gas". Es decir, se necesitaba potencia a bajar y la potencia que es capaz de dar esa bajada de producción apenas estaba acoplada.

Desde el Gobierno se apunta que la generación ha desaparecido, pero, según Jorge Sanz, no es el caso. "No se trata de una desaparición, sino de un desacoplamiento para evitar que la sobretensión rompiera las turbinas o las placas solares", ha explicado.

fallo de planificación

Para él se trató de un fallo de planificación del mix eléctrico. Es decir, un fallo en la red eléctrica. Además, señala un conflicto de intereses: "Quien tiene la información en red eléctrica, evidentemente, le va a costar autoinculparse. Pero la escasa información que tenemos en esta cadena de acontecimientos explica perfectamente lo que ocurrió Lo que confirma que es cierto es que al día siguiente red eléctrica cambió el mix".

A expensas de las explicaciones oficiales, el expresidente de la Comisión para la Transición Energética explica a Pilar García Muñiz, que el apagón se produce por un exceso de la oferta que crea una sobretensión que obligó a las plantas fotovoltaicas a detenerse. Ante la falta de tensión generada, se trata de generar otras energías, que, al tener tan poco margen de actuación, no pueden evitar la caída del sistema.