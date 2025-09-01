Nacho Abad apunta el detalle en la coartada de los detenidos por el asesinato de Mati Muñoz que lo asemeja al caso de Daniel Sancho

Este sábado, la policía encontraba el cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la española desaparecida hace dos meses en Indonesia. Hasta ahora, hay dos detenidos relacionados con el asesinato que han confesado el crimen.

En 'La Tarde' de COPE hemos profundizado en el caso de la mano del periodista experto en sucesos, Nacho Abad, quien ha explicado qué se sabe de los detenidos, y de la investigación que sigue abierta.

Abad ha recordado que los detenidos son dos individuos de 30 y 34 años, uno empleado del hotel y el otro exempleado.

En la primera versión que dieron encontramos un detalle que asemeja este caso al de Daniel Sancho. Cuando fueron identificados y señalados intentaron justificarse, al igual que hizo en su día Edwin Arrieta.

"Dicen que Mati se mató, que estaban con la música de madrugada, que ella bajó a quejarse, discutieron y en un mal empujón se mató. Y que no la descuartizaron, pero que la enterraron", detalla Abad.

cómo se produjo el asesinato

En este punto, el periodista ha desgranado cómo fueron descubiertos por la policía: "Ellos entraron a robar y entre otras cosas le robaron el móvil a Mati, aunque que tú le saques la tarjeta de telefonía, te geolocaliza permanentemente. La Policía de Lombok localiza el teléfono, hablan con la persona a la que se la han vendido y este identifica a los vendedores, que son los ladrones".

En cuánto a la cronología de los hechos, explica que, al parecer, los detenidos sabían que había una ventana que no cerraba bien, debido al abandono del hotel. Al saber de la presencia de Mati, descubrir que es española, que tiene dinero y que es una persona de cierta edad, aprovechan para robarla.

EFE Vista de los exteriores de la comisaría de Lombok, Indonesia

"A eso de las 3 de la madrugada entran en silencio, se ponen a registrar la habitación, pero Mati se levanta y los descubre. En vez de afrontar que les denunciase, deciden que como les ha pillado, van a matarla. En teoría la estrangulan, aunque la autopsia todavía no es definitiva", narra Abad.

¿OTROS TRABAJADORES IMPLICADOS?

Uno de los puntos que más confusión ha generado y que podría implicar a otros trabajadores es la ocultación del cuerpo.

"En teoría, meten el cadáver de Mati durante casi 7 semanas en un cuarto, que es el cuarto donde está Internet, donde están las lavadoras, en una sala del hotel.

EFE Vista de la habitación del hotel Bumi Aditya, en Senggigi, al oeste de la isla de Lombok, Indonesia donde se alojaba la española Matilde Muñoz

No tiene ningún sentido que ningún miembro del hotel supiese que el cadáver estaba allí. Y aparte 7 semanas, imagínate con las temperaturas que estaba haciendo en Indonesia, el grado de descomposición del cadáver, que no lo oliese nadie", explica Nacho Abad en COPE.

Ante esta situación, la familia de Mati ha mostrado su enfado porque "la lógica indica que estas dos detenciones son las primeras, pero que puede haber muchas más detenciones del personal del hotel, al menos por el encubrimiento y no haber avisado a las autoridades de que allí había un cuerpo"-