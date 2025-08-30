El sobrino de Mati Muñoz, desaparecida en Indonesia: "Hay claros indicios de asesinato"

Matilde Muñoz es una mujer española que a principios de julio desapareció en Indonesia durante un viaje con sus amigas. La española se esfumó sin dejar rastro alguno y las autoridades siguen en su búsqueda.

En Fin de Semana, hemos contactado con Ignacio Vilariño, portavoz y familiar de Mati Muñoz, para hablarnos acerca de su desaparición y de lo que se ha hecho para descubrir la verdad.

"No merecía ser víctima en una isla que adoraba"

Ignacio cuenta que cuando Matilde ya no atendía a los mensajes con sus amigas en Facebook, empezaron a “saltar todas las alarmas” y que “sabían que algo pasaba”. Una amiga íntima de Mati, Olga, se adelantó a poner una denuncia en Mossos d'Esquadra en Girona e Ignacio puso una con la Policía Nacional en Madrid.

“Están mintiendo”, afirma Muñoz al hablar sobre el personal del hotel donde se hospedaba Matilde. “Sabemos que están implicados porque caen en continuas contradicciones, y sabemos que falsearon uno de sus últimos mensajes”.

Sin embargo, a pesar de las denuncias y de la presión, Ignacio decía que “la policía de allí no hace absolutamente nada” y que “no han tomado ADN ni huellas dactilares”. Muñoz concluía la entrevista asegurando que es muy probable que haya sido asesinada: “Estamos desesperados por encontrarla y saber qué ha pasado, porque hay claros indicios de un asesinato por dinero”.