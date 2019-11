De Haro:”La niña a buen seguro se llama Esperanza”

La foto que me ha llamado la atención hoy no está en ningún periódico. Me la he encontrado en un web que suele visitar, la web de la agencia Magnum. Es una web muy peligrosa porque puede uno quedarse atrapado durante horas yendo de una foto a otra sin darse cuenta. El retrato del que me he quedado prendado hoy lo tomó Alec South en los Ángeles. Se encontró con la escena de una forma inesperada.

Una niña con un sombrero y unas botas vaqueras, con un traje marrón a juego posa en mitad de un camino de campo. Camino polvoriento con matorrales verdes y ocres al fondo, matorrales verdes y ocres.